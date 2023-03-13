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13 марта 2023, новость

Муз-ТВ опроверг выступление Макса Барских на премии телеканала

Представители телеканала призвали доверять только официальным источникам информации
Макс Барских

На официальном сайте Муз-ТВ было размещено заявление относительно информации о выступлении украинского певца Макса Барских на премии телеканала.

Представители телеканала сообщили, что вся актуальная информация размещена на официальных сайтах, а также аккаунтах в соцсетях, которые прошли процедуру верификации. «Все остальные источники какой-либо информации о телеканале Муз-ТВ, объявляющие себя официальными, являются фальшивыми или пиратскими. Просим вас проявлять бдительность и доверять только той информации, которая исходит из официальных источников телеканала Муз-ТВ», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев отказался от предложения организаторов вести премию «Муз-ТВ 2023». Нагиев с 2016 года регулярно выступал ведущим премии «Муз-ТВ». Его соведущими в разные годы были Ксения СобчакЛера КудрявцеваАнастасия ИвлееваМаксим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Александр Ревва.

В 2023 году премия «Муз-ТВ 2023» состоится 2 июня.

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