Муз-ТВ опроверг выступление Макса Барских на премии телеканала

Представители телеканала сообщили, что вся актуальная информация размещена на официальных сайтах, а также аккаунтах в соцсетях, которые прошли процедуру верификации. «Все остальные источники какой-либо информации о телеканале Муз-ТВ, объявляющие себя официальными, являются фальшивыми или пиратскими. Просим вас проявлять бдительность и доверять только той информации, которая исходит из официальных источников телеканала Муз-ТВ», — говорится в заявлении.