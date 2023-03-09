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9 марта 2023, новость

В Голливуде снимут ремейк «худшего фильма в истории кино»

Стало известно, кто исполнит главную роль в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо
Кадр из фильма «Комната»

Фильм «Комната» Томми Вайсо, который критики часто называют худшим фильмом в истории кино, получит ремейк. Главную роль в нем исполнит Боб Оденкерк. Об этом сообщает Variety.

«Это не шутка. Это правда. Поверьте, я всего себя вложил в каждую строчку, и честно... Это огонь», — заверил Оденкерк в соцсетях. Сцены с ним были отсняты еще в январе 2023 года.

Режиссерское кресло проекта занял Брандо Кроуфорд. Выручку от фильма направят на нужды благотворительного фонда исследований СПИДа amfAR.

Представители Вайсо заявили, что с ними не связывались по поводу ремейка.

Также в картине снялись Кэмерон Каски и Белла Хиткоат. 

В картине «Комната», которую снял и спродюсировал Томми Вайсо (также он сам сыграл главную роль и написал сценарий), рассказывается о мужчине, которого предали лучший друг и любимая девушка. Драму часто приводят в качестве примера бездарной режиссуры и «деревянной» игры актеров. В свою очередь, Вайсо связывает стиль своего проекта со «свободой выражения».

Несмотря на разгромную критику со стороны киноэкспертов, которой подвергся фильм после выхода, у картины есть поклонники, в том числе и знаменитые. Фильм нравится Сету РогенуКристен Белл и Джоне Хиллу.

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