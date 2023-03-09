10 лет спустя: Тина Канделаки запускает новое шоу для умных детей

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На телеканале «Пятница!» готовится к премьере детское интеллектуальное шоу «Умнее всех», автором и ведущей которого стала Тина Канделаки.

В августе 2022 года телеведущая опубликовала пост, в котором заявила, что намерена возродить популярный образовательный проект «Самый умный», выходивший на канале СТС с 2003-го по 2012 год. Программу закрыли в связи с обновлением телеканала и взятием курса на развлекательный контент.

Десять лет я вела передачу «Самый умный», которую смотрела вся страна и на которой выросло несколько поколений детей. Сегодняшние дети совсем другие, и спустя десять лет я вижу, как повлиял на них интернет — в позитивном смысле. Они свободные, очень хорошие, не менее эрудированные, чем прежде. Тина Канделаки

В новой передаче примут участие дети от 6 до 14 лет. По задумке создателей шоу, оно станет своего рода вселенной знаний с дополненной реальностью. В студии, напоминающей космический корабль, будут появляться виртуальные цифровые объекты, иллюстрирующие вопросы и ответы на них, что придаст проекту зрелищности и вовлечет зрителей в игровой мир по ту сторону экрана.

Игра будет состоять из четырех раундов с различными игровыми механиками. В финал выходят два игрока, набравших больше всего баллов. Их ждет 10 вопросов из разных областей знаний и возможность заработать призовые очки. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам всех раундов.

Примечательно, что баллы будут конвертироваться в реальные деньги: один балл — одна тысяча рублей.