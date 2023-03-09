Наверх
9 марта 2023, фоторепортажСъемки

10 лет спустя: Тина Канделаки запускает новое шоу для умных детей

Проект «Умнее всех» совместит образовательные задачи с дополненной реальностью
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Фото: предоставлены пресс-службой

На телеканале «Пятница!» готовится к премьере детское интеллектуальное шоу «Умнее всех», автором и ведущей которого стала Тина Канделаки.

В августе 2022 года телеведущая опубликовала пост, в котором заявила, что намерена возродить популярный образовательный проект «Самый умный», выходивший на канале СТС с 2003-го по 2012 год. Программу закрыли в связи с обновлением телеканала и взятием курса на развлекательный контент.

Десять лет я вела передачу «Самый умный», которую смотрела вся страна и на которой выросло несколько поколений детей. Сегодняшние дети совсем другие, и спустя десять лет я вижу, как повлиял на них интернет — в позитивном смысле. Они свободные, очень хорошие, не менее эрудированные, чем прежде. 
Тина Канделаки

В новой передаче примут участие дети от 6 до 14 лет. По задумке создателей шоу, оно станет своего рода вселенной знаний с дополненной реальностью. В студии, напоминающей космический корабль, будут появляться виртуальные цифровые объекты, иллюстрирующие вопросы и ответы на них, что придаст проекту зрелищности и вовлечет зрителей в игровой мир по ту сторону экрана.

Игра будет состоять из четырех раундов с различными игровыми механиками. В финал выходят два игрока, набравших больше всего баллов. Их ждет 10 вопросов из разных областей знаний и возможность заработать призовые очки. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам всех раундов.

Примечательно, что баллы будут конвертироваться в реальные деньги: один балл — одна тысяча рублей.

Шоу «Умнее всех» будет выходить на телеканале «Пятница!» по вторникам в 19.00. Проект стартует 21 марта. 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Умнее всех
Тина Канделаки
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу на НТВ
Комики из «Импровизации» запускают новое шоу на СТС
Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу
Ведущая «Слабого звена» будет вести новую телеигру
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
Бабкина приступила к съемкам нового шоу о моде и преображении
Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу
Мартиросян станет ведущим нового музыкального шоу на ТНТ
Глюк'Oza станет ведущей нового шоу на ТНТ
Тина Канделаки прокомментировала санкции против Джима Керри
Ксения Бородина будет вести новое шоу на ТНТ: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Борис Корчевников будет вести новую программу на «России 1»
«Первый канал» запускает новое вокальное шоу с Пельшем
Светлаков и Клава Кока вошли в состав жюри нового телешоу
Билан, Мороз, Маликов: первые фото со съемок аватар-шоу «Первого канала»
Харламова в образе Емели первым разоблачили в шоу «Аватар»
Съемки нового шоу Малахова приостановили
Канделаки анонсировала аналог шоу «Самый умный»
Маликов и Билан ушли из шоу «Фантастика» на «Первом канале»
Фигуристка Медведева и блогеры снимаются в новом реалити-шоу
Анастасия Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Ляйсан Утяшева станет ведущей мистического шоу на ТВ
Канделаки анонсировала запуск аналога «Дома 2» на ТНТ
Канделаки назначили главой ТНТ
В Австралии запустят свою «Игру в кальмара» с денежным призом
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото
Бузова стала участницей вокального шоу
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Валерия запускает собственное телешоу
Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Михалкову
Мария Аронова стала ведущей нового шоу на «Первом»
Шпица, Михеева, Канделаки на премьере комедии «День города»
Жанна Бадоева снимается в новом шоу талантов: первые фото
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Семья Кардашьян запустит новое шоу
Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу
«Пятница!» запускает необычное шоу талантов с призом в миллион
Наталья Водянова вместе с детьми будет вести тревел-шоу о России
Лолита, Юлия Волкова, Титомир на съемках шоу о звездах 90-х
Самбурская, Бардо, Рудковская снялись в новом шоу
Дмитрий Нагиев запускает собственное онлайн-шоу
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
В США запускают американскую версию «Евровидения»
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ
Гузеева стала ведущей нового шоу на «Первом канале»
Новые трейлеры
Прямой эфир
Трейлер
Приз за большой дверью
Трейлер (англ.)
Крик 6
Трейлер №2 (англ.)
Цитадель
Трейлер (англ.)
На одном крыле
Трейлер (англ.)
Подземелья и драконы: Воровская честь
Трейлер №3 (англ.)
Вызов
Трейлер №2
Призрак
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь