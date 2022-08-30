Канделаки анонсировала аналог шоу «Самый умный»

Тина Канделаки

Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале сообщила, что проводит кастинг для нового шоу.

Канделаки опубликовала фото, на котором приглашает эрудированных детей принять участие в аналоге программы «Самый умный». «Не знаю, кто будет ведущим. Не знаю, где и когда выйдет этот проект. Но точно знаю, что выберу для него лучший телеканал», — написала она в личном блоге.

По словам журналистки, на создание нового шоу ее вдохновило отсутствие в последнее время на телевидении передач, похожих на «Самый умный».

Тина Канделаки была ведущей образовательного проекта «Самый умный», выходившего на СТС с 2003 по 2012 год. Программу закрыли в связи с обновлением телеканала и взятием курса на развлекательный контент. «Канал экспериментирует с сериалами. Образование, содержательное развлечение закончилось», — рассказала тогда ведущая.