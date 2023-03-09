Нагиев вернулся в эфир «Первого канала» в шоу «Две звезды»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев появился на «Первом канале» спустя некоторое время после перерыва — с ним в качестве ведущего показали праздничный эпизод шоу «Две звезды. Отцы и дети».
Выпуск программы был посвящен Международному женскому дню. На сцену вышли артисты со своими детьми, в том числе Наташа Королева, Лариса Долина и Олег Газманов. Соведущей Нагиева стала Жанна Бадоева, знакомая зрителям по тревел-проектам «Орел и решка» и «Жизнь других».
Ранее Дмитрий Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и программах «Первого канала». Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила Лариса Гузеева, а новые сезоны «Голоса» и «Голоса. Дети» ведет Яна Чурикова.