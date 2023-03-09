Назначен новый главный режиссер МХАТа

Галина Полищук назначена главным режиссером МХАТа имени Горького, пишут РИА «Новости». Полищук вступит в должность 13 марта.
«Владимир Кехман назначил главным режиссером театра Галину Полищук, которая известна постановкой спектакля “Женщины Есенина”. Этот спектакль второй сезон собирает полные залы театра», — сообщили в театре.
Полищук окончила ГИТИС, преподавала актерское мастерство в Рижском филиале института. Она ставила спектакли в России, Латвии, Литве, Эстонии и Норвегии.
В 2021 году Минкультуры назначило директором МХАТа им. Горького Владимира Кехмана. После своего назначения Кехман инициировал увольнение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. До сентября 2022 года должность заместителя худрука занимал Захар Прилепин.