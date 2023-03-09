Назначен новый главный режиссер МХАТа

Галина Полищук | Источник: PersonaStars

Галина Полищук назначена главным режиссером МХАТа имени Горького, пишут РИА «Новости». Полищук вступит в должность 13 марта.

«Владимир Кехман назначил главным режиссером театра Галину Полищук, которая известна постановкой спектакля “Женщины Есенина”. Этот спектакль второй сезон собирает полные залы театра», — сообщили в театре.

Полищук окончила ГИТИС, преподавала актерское мастерство в Рижском филиале института. Она ставила спектакли в России, Латвии, Литве, Эстонии и Норвегии.