Стало известно имя ведущего третьей игры сезона Высшей лиги КВН

Телеведущий и юморист Тимур Батрутдинов выступит в качестве ведущего третьей игры сезона Высшей лиги КВН на «Первом канале». Об этом сообщает ТАСС.
«Третья игра сезона 18 марта в 21:35 на "Первом канале". Ведущий Тимур Батрутдинов», — рассказали на канале.
Оценивать выступления участников будут Александр Олешко, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев и Алла Михеева, а также пианист Сергей Жилин и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.
Напомним, в феврале 2022 года Александр Масляков сделал паузу в съемках из-за коронавируса. Тогда его начали заменять другие ведущие. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом, Валдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским. Судя по всему, Маслякову понравился эксперимент, и он стал разделять обязанности ведущего с другими шоуменами.