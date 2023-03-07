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7 марта 2023, новость

Стало известно имя ведущего третьей игры сезона Высшей лиги КВН

Названы также имена членов жюри
Тимур Батрутдинов

Телеведущий и юморист Тимур Батрутдинов выступит в качестве ведущего третьей игры сезона Высшей лиги КВН на «Первом канале». Об этом сообщает ТАСС.

«Третья игра сезона 18 марта в 21:35 на "Первом канале". Ведущий Тимур Батрутдинов», — рассказали на канале.

Оценивать выступления участников будут Александр Олешко, Валдис Пельш, Дмитрий Хрусталев и Алла Михеева, а также пианист Сергей Жилин и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Напомним, в феврале 2022 года Александр Масляков сделал паузу в съемках из-за коронавируса. Тогда его начали заменять другие ведущие. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием ХрусталевымИваном Ургантом, Валдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским. Судя по всему, Маслякову понравился эксперимент, и он стал разделять обязанности ведущего с другими шоуменами.

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