Нагиев с Безруковой и Старшенбаум снялись в провокационной драме об эскорте

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Появились первые кадры готовящейся к выходу в прокат эротической драмы «Эскортница». Главную героиню фильма — предприимчивую и амбициозную Кристину — сыграла Анна Старшенбаум, а ее маму — Ирина Безрукова. Главную мужскую роль исполнит Дмитрий Нагиев.

По сюжету, для всех вокруг Кристина — организатор выставок современного искусства, а на самом деле она организует досуг для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки «элитных» девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала «хостес» на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, она несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в «менеджера» экстра-класса.

У доходной и непыльной работы есть и обратная сторона — постоянное присутствие в жизни криминала, полиции и спецслужб, а также периодические срывы и интриги подопечных девушек.

«Мою героиню на самом деле зовут Анна, но для всех она Кристина. Она давно ведет двойную и даже тройную жизнь. <…> Зрители застают ее как раз, когда она собирается проститься с этой жизнью и начать все заново. Только это куда сложнее, чем она думает», — рассказывает Анна Старшенбаум.

Действие в картине будет развиваться в течение одной ночи в Москве и в Дубае.

В драме Михаила Погосова, основанной, по словам самого режиссера, на реальных событиях, также приняли участие Алина Алексеева, Петар Зекавица, Виталия Корниенко и Мария Столярова.