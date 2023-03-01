Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме

21 фотография 21 фотография 21 фотография Фото: предоставлены пресс-службой

Стартовали съемки нового фильма «Про мою маму и про меня» по пьесе Елены Исаевой. Одноименный спектакль уже несколько лет идет в «Театре Роста». В киноверсии, как и в театральной постановке, главную роль исполнит Нонна Гришаева.

Сюжет развивается в конце 70-х годов и состоит из пяти школьных сочинений, написанных девочкой Леной и представленных в виде киноновелл: «Как я ходила дарить куклу», «Искусство и его создатели», «Жизнь, отданная людям», «Игоряшка» и «Как я стала Сирано де Бержераком». Они рассказывают об отношениях матери и ее дочери-подростка. Мама помогает Лене делать первые шаги во внешнем мире, но когда умирает папа, все меняется, и уже сама Лена должна взять на себя роль взрослой и поддерживать маму.

В фильме я играю сразу три роли — маму, пожилую маму и выросшую дочь, от этого еще сложнее — приходилось менять как голос, так и внешность, на помощь приходил пластический грим. Но чем сложнее работа — тем интереснее. Я возлагаю большие надежды на этот проект. Нонна Гришаева

Роль Лены в юности исполнила молодая актриса Екатерина Гонтаренко, на съемочной площадке отметившая свое 15-летие. Также в картине появятся Александр Олешко, Светлана Антонова, Галина Петрова, Георгий Дронов, Юлия Франц и другие.

Режиссером кинокартины выступает Дмитрий Губарев, продюсером — Юрий Обухов. По словам автора пьесы Елены Исаевой, предложения снять по ее произведению фильм она получала и ранее, но каждый раз отказывалась, так как для нее важно сохранить изначальный замысел. «Команде, которая сейчас работает над фильмом, я очень доверяю. <…> Члены съемочной группы с большой любовью и осторожностью подошли к сценарию».

Съемочный процесс разбили на несколько блоков. В мае будут снимать весенне-летний блок, относящийся сразу к нескольким новеллам, а павильонный зимний блок уже отснят. Производством занимается студия «КиноПРОБА».