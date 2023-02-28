Ургант ответил раскритиковавшему его экс-худруку МХАТа

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант в своем Telegram-канале отреагировал на слова экс-худрука МХАТа Эдуарда Боякова в свой адрес.

Бояков в шоу «Эмпатия Манучи» назвал «Голубой огонек 2023» «невероятным позорищем» из-за отсутствия в нем Урганта, подчеркнув, что это сказано с сарказмом, а также заявил, что считает его и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) своими «идеологическими оппонентами».

Бояков также отметил, что на место Урганта и Галкина на телевидении стоит позвать «людей более развитых, обладающих другим вкусом».

Ургант ответил на критику шуткой. «Объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием “Эмпатия Ванюччи”, — написал он в соцсетях. — Требование к гостям остается прежним — у гостя должен быть рот. Первым гостем планируется замечательный театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, который идеально подходит под эти требования».