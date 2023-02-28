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28 февраля 2023, новость

Ургант ответил раскритиковавшему его экс-худруку МХАТа

Шоумен пошутил в соцсетях о новом авторском шоу, первым гостем которого станет Эдуард Бояков
Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант в своем Telegram-канале отреагировал на слова экс-худрука МХАТа Эдуарда Боякова в свой адрес.

Бояков в шоу «Эмпатия Манучи» назвал «Голубой огонек 2023» «невероятным позорищем» из-за отсутствия в нем Урганта, подчеркнув, что это сказано с сарказмом, а также заявил, что считает его и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) своими «идеологическими оппонентами».

Бояков также отметил, что на место Урганта и Галкина на телевидении стоит позвать «людей более развитых, обладающих другим вкусом».

Ургант ответил на критику шуткой. «Объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием “Эмпатия Ванюччи”, — написал он в соцсетях. — Требование к гостям остается прежним — у гостя должен быть рот. Первым гостем планируется замечательный театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, который идеально подходит под эти требования».

Напомним, передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир «Первого канала» в феврале 2022 года в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД).

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