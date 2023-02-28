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28 февраля 2023, новость

Ирина Муравьева призналась, почему ее не взяли ни в один театральный вуз

74-летняя артистка рассказала, что даже после многочисленных отказов решила не сдаваться
Ирина Муравьева | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Ирина Муравьева рассказала в беседе с изданием «7 дней», как провалилась при поступлении во все театральные вузы Москвы.

Муравьева объяснила, что не смогла поступить из-за «природной застенчивости». Однако даже после многочисленных отказов девушка решила не сдаваться и готовиться лучше. В итоге начинающая артистка начала обучаться актерской профессии в студии при Центральном детском театре.

Муравьева вспомнила, что в какой-то период своей жизни хотела стать учительницей. «А сейчас думаю: какое счастье, что моя мечта не исполнилась! Не уверена, что у меня хватило бы совести и терпения работать в школе», — объяснила актриса.

Ирина Муравьева с 1993 года служит в Малом театре. На счету актрисы — десятки ролей в спектаклях и фильмах. Среди картин с ее участием — «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Москва слезам не верит», «Артистка из Грибова», «Мы, нижеподписавшиеся».

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