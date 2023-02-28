Ирина Муравьева призналась, почему ее не взяли ни в один театральный вуз

Ирина Муравьева | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Ирина Муравьева рассказала в беседе с изданием «7 дней», как провалилась при поступлении во все театральные вузы Москвы.

Муравьева объяснила, что не смогла поступить из-за «природной застенчивости». Однако даже после многочисленных отказов девушка решила не сдаваться и готовиться лучше. В итоге начинающая артистка начала обучаться актерской профессии в студии при Центральном детском театре.