Ирина Муравьева призналась, почему ее не взяли ни в один театральный вуз

Актриса Ирина Муравьева рассказала в беседе с изданием «7 дней», как провалилась при поступлении во все театральные вузы Москвы.
Муравьева объяснила, что не смогла поступить из-за «природной застенчивости». Однако даже после многочисленных отказов девушка решила не сдаваться и готовиться лучше. В итоге начинающая артистка начала обучаться актерской профессии в студии при Центральном детском театре.
Муравьева вспомнила, что в какой-то период своей жизни хотела стать учительницей. «А сейчас думаю: какое счастье, что моя мечта не исполнилась! Не уверена, что у меня хватило бы совести и терпения работать в школе», — объяснила актриса.
Ирина Муравьева с 1993 года служит в Малом театре. На счету актрисы — десятки ролей в спектаклях и фильмах. Среди картин с ее участием — «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Москва слезам не верит», «Артистка из Грибова», «Мы, нижеподписавшиеся».