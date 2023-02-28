Матвеев, Чурикова, Мельникова посетили премьеру сериала про «Короля и Шута»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Король и Шут», посвященного культовой группе.
Прибегнув к жанру панк-сказки, создатели проекта постарались не только рассказать о развитии коллектива и отношениях между его участниками, но и позволить зрителям окунуться в фэнтезийный мир песен «Короля и Шута».
Сериал представили шоураннер Дмитрий Нелидов, режиссер Рустам Мосафир, продюсеры Ольга Филипук, Игорь Гудков и Андрей Князев, являвшийся солистом и автором песен группы, а также актеры — Константин Плотников, сыгравший Михаила Горшенева (Горшка), Влад Коноплев, Валери Зоидова, Дарья Мельникова, Васса Бокова, Даниил Вахрушев, Евгений Ткачук и другие.
Гостями показа и первыми зрителями стали Яна Чурикова, Максим Матвеев, Ольга Кузьмина, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Анастасия Красовская, Владислав Тирон, Софья Лебедева, Иван Добронравов, Юрий Быков, Денис Власенко, Наталья Кудряшова, Анар Халилов, Сергей Гилев, Григорий Верник, Александра Власова, Мария Мацель и многие другие.
Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» 2 марта.