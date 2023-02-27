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27 февраля 2023, новость

Сябитова вспомнила, как чуть не погибла на съемках телешоу

61-летняя телезвезда поделилась подробностями своего участия в проекте «Без страховки»
Роза Сябитова | Источник: PersonaStars

Телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала в своем Telegram-канале, как чуть не погибла на съемках шоу из-за «своей небрежности».

Звезда принимала участие в экстремальном проекте «Первого канала» «Без страховки». Она должна была выполнять гимнастические трюки на высоте. Для испытания Сябитова перевоплотилась в Фею Крестную из мультфильма «Шрэк».

«Я выполняла элементы воздушной гимнастики на адреналине, совсем забыла о безопасности: завязала узел на ленте не туго, а когда выполняла движение в воздухе, чуть не потеряла равновесие. Хорошо, что все обошлось», — поделилась сваха. По словам Сябитовой, звезды, которые принимают участие в экстремальных шоу, зачастую ради зрелищности рискуют собственной безопасностью.

Напомним, экстремальное шоу «Без страховки» выходило на «Первом канале» в 2016 году и было посвящено всем видам гимнастики: спортивной, художественной, воздушной, прыжкам на батуте, акробатике и многому другому. Его участниками, помимо Розы Сябитовой, стали Мария Кожевникова, Дмитрий Певцов, Кристина Асмус и другие, а ведущими выступили Яна Чурикова и Кирилл Набутов.

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