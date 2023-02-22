Ивлеева призналась, что в юности мечтала стать ведущей новостей

Анастасия Ивлеева | Источник: Legion-Media.ru

Блогерша, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева призналась в Telegram-канале, что в студенческие годы мечтала стать ведущей утренних новостей.

Ивлеева поделилась, что очень сильно хотела работать на телевидении, когда была студенткой. По словам звезды, она даже была готова вставать в 4 утра, чтобы вести утренние новости.

«Уже есть заслуги, уже я сама там ведущая на одном шоу и другом… Но все равно. <…> Когда я смотрю новости с утра, все равно испытываю трепет и хочу работать ведущей новостей», — рассказала Ивлеева. Блогерша жалеет, что не смогла реализоваться в данной сфере.