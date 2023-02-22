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22 февраля 2023, новость

Ивлеева призналась, что в юности мечтала стать ведущей новостей

Звезда «Орла и решки» рассказала, что «испытывает трепет» при просмотре утренних новостей
Анастасия Ивлеева | Источник: Legion-Media.ru

Блогерша, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева призналась в Telegram-канале, что в студенческие годы мечтала стать ведущей утренних новостей.

Ивлеева поделилась, что очень сильно хотела работать на телевидении, когда была студенткой. По словам звезды, она даже была готова вставать в 4 утра, чтобы вести утренние новости.

«Уже есть заслуги, уже я сама там ведущая на одном шоу и другом… Но все равно. <…> Когда я смотрю новости с утра, все равно испытываю трепет и хочу работать ведущей новостей», — рассказала Ивлеева. Блогерша жалеет, что не смогла реализоваться в данной сфере.

Напомним, Анастасия Ивлеева получила широкую известность благодаря тревел-шоу «Орел и решка» и соцсетям. Осенью 2022-го вышел сериал «Монастырь», где блогерша впервые сыграла драматическую роль. Проект вызвал широкий резонанс и обсуждения в обществе, а в РПЦ поддержали отказ Минкульта в прокатном удостоверении. 

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