Ивлеева призналась, что в юности мечтала стать ведущей новостей

Блогерша, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева призналась в Telegram-канале, что в студенческие годы мечтала стать ведущей утренних новостей.
Ивлеева поделилась, что очень сильно хотела работать на телевидении, когда была студенткой. По словам звезды, она даже была готова вставать в 4 утра, чтобы вести утренние новости.
«Уже есть заслуги, уже я сама там ведущая на одном шоу и другом… Но все равно. <…> Когда я смотрю новости с утра, все равно испытываю трепет и хочу работать ведущей новостей», — рассказала Ивлеева. Блогерша жалеет, что не смогла реализоваться в данной сфере.
Напомним, Анастасия Ивлеева получила широкую известность благодаря тревел-шоу «Орел и решка» и соцсетям. Осенью 2022-го вышел сериал «Монастырь», где блогерша впервые сыграла драматическую роль. Проект вызвал широкий резонанс и обсуждения в обществе, а в РПЦ поддержали отказ Минкульта в прокатном удостоверении.