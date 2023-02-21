Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники

51-летнюю российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из столичной онкологической клиники. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным источника издания, звезду сериала «Моя прекрасная няня» забрал домой ее супруг, фигурист Петр Чернышев.
С сентября 2022 года Заворотнюк находилась в частной клинике, где проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга, диагностированной у нее в 2019 году.
Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов в разговоре с изданием сообщил, что средняя продолжительность жизни четырех из пяти пациентов с таким диагнозом — 1,5-2 года.
«Четыре года жизни — это очень хороший результат. Хотя такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удается удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки», — объяснил Долгополов.
Напомним, помимо телехита «Моя прекрасная няня», Заворотнюк снялась в боевике «Код апокалипсиса», в ремейке «Служебного романа», дважды появлялась в семейной франшизе «Мамы», а также в сериале «Я больше не боюсь». Кроме того, актриса принимала участие во многих популярных телешоу, от «Ледникового периода» до «Танцев со звездами», а в 2012 году запустила собственное вечернее шоу «Настя».
С 2018-го Заворотнюк перестала появляться в кино и на телевидении. Последняя на сегодня большая роль 51-летней артистки — отважная журналистка Полина Королева из сериала «Каспий 24».