Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники

Анастасия Заворотнюк | Источник: PersonaStars

51-летнюю российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из столичной онкологической клиники. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным источника издания, звезду сериала «Моя прекрасная няня» забрал домой ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

С сентября 2022 года Заворотнюк находилась в частной клинике, где проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга, диагностированной у нее в 2019 году.

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов в разговоре с изданием сообщил, что средняя продолжительность жизни четырех из пяти пациентов с таким диагнозом — 1,5-2 года.

«Четыре года жизни — это очень хороший результат. Хотя такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удается удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки», — объяснил Долгополов.