Звезда «Интернов» рассказал о съемках в «Тетрисе» с Ефремовым

Актер Дмитрий Шаракоис в соцсетях рассказал о том, что после длительного перерыва в съемках принял участие в фильме Apple TV «Тетрис».

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Шаракоис признался, что долгое время не мог попасть в крупные проекты за рубежом после переезда в Великобританию в 2018 году. «Я стал строителем. Я не опускал руки, я верил и верю в себя. И вот вышел трейлер фильма "Тетрис" — зарубежный проект с моим участием», — поделился актер в личном блоге. Он призвал поклонников не опускать руки и идти навстречу своей мечте.

Снятый шотландским кинорежиссером Джоном С. Бейрдом «Тетрис» — история создания и судебных тяжб вокруг выхода в свет одной из самых популярных игр в истории человечества. В картине Никита Ефремов сыграл советского программиста Алексея Пажитнова, который в середине 1980-х создал игру-головоломку. Фильм расскажет о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролся за получение прав на «Тетрис». Шаракоис сыграл чиновника компании Elorg, занимающейся экспортом и импортом компьютерной техники в СССР.