Наверх
16 февраля 2023, фоторепортажСъемки

Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода

Сериал о чиновнице в поисках донорского органа получит продолжение уже совсем скоро
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Фото: Kion

Появилась дата выхода второго сезона нашумевшего сериала 2022 года «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли — новые серии выйдут в онлайн-кинотеатре Kion 8 марта.

Напомним, в первом сезоне героиня Наталья Кустова, привыкшая отвоевывать себе место под солнцем, спасает собственную жизнь и ищет донорскую почку. По сюжету, ей это удается, и в Хорватии Наташе удачно пересаживают почку мамы Миши, бывшего соседа по диализу. Новая почка хорошо прижилась, но дала побочный эффект: появились навязчивые видения и непреодолимая страсть к Мише (эту роль исполнил Григорий Чабан).

Кустова принимает решение вернуться в Россию и спасти Мишу. Однако вскоре выясняется, что он женат и совсем не жаждет быть спасенным. И намерен дождаться своей очереди за донорской почкой, а с Наташей не хочет иметь совершенно ничего общего. В листе ожидания на пересадку Миша – 71-й, поэтому у Натальи появляется план: надо помочь остальным 70 пациентам, чтобы операция объекта ее страсти прошла легально.

К своим ролям в проекте также вернутся Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Николай Фоменко. Творческая команда во втором сезоне не изменилась: за режиссуру отвечает Мария Шульгина, за сценарий — Елизавета Тихонова, а шоураннером выступила Авдотья Смирнова.

«“Почка Вторая” — это, наверное, не новый сезон или продолжение “Почки”. Это совершенно другая история, с иным настроением и интонацией, — отмечает Тихонова. — Написано с совестью, снято шикарно, сыграно на пятерку. Очень интересно, что в итоге из этого выйдет!»

7.3
Почка
2022/Россия18+драмакомедия
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Почка
Ирина Розанова
Внучка Талызиной рассказала о съемках в откровенных сценах
Николай Фоменко
Авдотья Смирнова
Повзрослевшая Пуговка появится в новых «Папиных дочках»
Григорий Чабан
Дмитрий Лысенков
У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья
Любовь Аксенова
Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»
Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера
Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме
Дава, Валерия, Лазарев на съемках популярного музыкального шоу
Ковальчук и Александрова вместе снялись в сериале «Екатерина»
Дженнифер Лопез едва не сорвалась со скалы на съемках фильма
Джерард Батлер вспомнил, как травмировал Хилари Суэнк на съемках
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Появились первые фото с актерами новых «Папиных дочек»
Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии
Басков и Лазарев вернулись к съемкам популярного музыкального шоу
Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь
Аверин и Усатова снимаются в продолжении «Склифосовского»
Гусева, Долина, Катина на съемках нового сезона популярного шоу
Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой
Создатели сериала «Фандорин. Азазель» показали главного героя
Горбачева, Куценко и Топольницкая снялись в необычном сериале
Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club
Бортич и Майков играют дочь и отца в новом фильме: первые кадры
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом
Прилучный с женой Брутян вместе появятся в сериале: первые фото
Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры
Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»
Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика
Ирина Пегова снялась в комедии «Оливье»: первые кадры
Киркоров, Билан и другие на съемке новогоднего шоу «Первого» в стиле 2000-х
Том Круз на съемках обратился к фанатам и выпрыгнул из вертолета
Уилл Смит рассказал, как на съемках его заковали в цепи и потеряли ключи
Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по задержке дыхания на съемках
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Нолан рассказал о съемках сцены испытания ядерного оружия в новом фильме
Алсу вернется к образу 24-летней давности в новогоднем фильме
Бузова, Shaman, Билан: звезды на съемке новогоднего шоу «Муз-ТВ»
Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры
Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом на съемках
Лиза Арзамасова вернулась к роли в неофициальном продолжении «Анны-детектива»
Кока, Билан, Shaman, дочь Глюк'Ozы на съемках «Песни года 2022»
Звезда фильма «Один дома» рассказал об ожоге головы, полученном на съемках
Сябитова, Басков и сын Рудковской снялись в сериале Жукова: новые кадры
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале
Клава Кока примерила образ Людмилы Гурченко на съемках
Елена Яковлева снимается в роли социальной работницы: первые фото
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Александр Петров снимается в откровенной драме: первые кадры
Звезда «Не родись красивой» Уварова снялась в неожиданном образе
Волкова, Табаков, Виторган снялись в сериале про 2000-е: первые кадры
Новые трейлеры
Русалочка
Тизер (англ.)
Экстраполяции
Трейлер (англ.)
Тед Лассо
Тизер (3 сезон, англ.)
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Трейлер (англ.)
Дети кукурузы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер №2 (англ.)
Флэш
Трейлер (англ.)
Форсаж 10
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь