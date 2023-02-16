Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Фото: Kion

Появилась дата выхода второго сезона нашумевшего сериала 2022 года «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли — новые серии выйдут в онлайн-кинотеатре Kion 8 марта.

Напомним, в первом сезоне героиня Наталья Кустова, привыкшая отвоевывать себе место под солнцем, спасает собственную жизнь и ищет донорскую почку. По сюжету, ей это удается, и в Хорватии Наташе удачно пересаживают почку мамы Миши, бывшего соседа по диализу. Новая почка хорошо прижилась, но дала побочный эффект: появились навязчивые видения и непреодолимая страсть к Мише (эту роль исполнил Григорий Чабан).

Кустова принимает решение вернуться в Россию и спасти Мишу. Однако вскоре выясняется, что он женат и совсем не жаждет быть спасенным. И намерен дождаться своей очереди за донорской почкой, а с Наташей не хочет иметь совершенно ничего общего. В листе ожидания на пересадку Миша – 71-й, поэтому у Натальи появляется план: надо помочь остальным 70 пациентам, чтобы операция объекта ее страсти прошла легально.

К своим ролям в проекте также вернутся Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Николай Фоменко. Творческая команда во втором сезоне не изменилась: за режиссуру отвечает Мария Шульгина, за сценарий — Елизавета Тихонова, а шоураннером выступила Авдотья Смирнова.

«“Почка Вторая” — это, наверное, не новый сезон или продолжение “Почки”. Это совершенно другая история, с иным настроением и интонацией, — отмечает Тихонова. — Написано с совестью, снято шикарно, сыграно на пятерку. Очень интересно, что в итоге из этого выйдет!»