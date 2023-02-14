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14 февраля 2023, новость

Иван Ургант выпустил новую песню

Артист записал кавер-версию песни «Моя любовь на пятом этаже» группы «Секрет»
Иван Ургант

Шоумен и телеведущий Иван Ургант выпустил новую песню под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Кавер-версия песни «Моя любовь на пятом этаже» рок-группы «Секрет» появилась на цифровых площадках в ночь на 14 февраля.

До этого Ургант сообщал об отмене своего московского концерта на территории дизайн-завода «Флакон», о причинах которой не рассказал. «Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: "Мне не понять и тебе не понять этого движения…" Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — писал он.

Напомним, ранее сообщалось, что телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором принял участие Ургант и который онлайн-кинотеатр Kion планировал показывать на Новый год, был снят с эфира. С конца февраля 2022-го регулярно появляется информация о закрытии шоу «Вечерний Ургант», некоторое время не выходившего в эфир «Первого канала», но эту информацию опровергла пресс-служба телеканала.

В день начала спецоперации РФ на Украине Ургант выступил в соцсетях с антивоенным призывом. СМИ писали, что он якобы эмигрировал вместе с семьей, предположительно в Израиль, позже сам шоумен опровергал эту информацию.

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