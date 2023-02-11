Дочь Любови Полищук рассказала о страхе играть Раневскую

Мариэтта Цигаль-Полищук

Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук дала интервью Кино Mail.ru, в котором рассказала о подготовке к роли Фаины Раневской в сериале «Раневская», о том, почему редко снимается, а также о сравнениях с матерью, народной артисткой Любовью Полищук.

По словам актрисы, она «всегда очень любила Фаину Георгиевну», и первой реакцией на получение роли были слезы: «Я плакала. Не от счастья, отнюдь, а именно от страха. И я, как любой нормальный человек, крепко думала, надо ли это делать, имеем ли мы право вообще. И несмотря на то, что приняла решение, что никто на это права не имеет, я все равно это сделала».

Цигаль-Полищук отметила также, что достоверной информации о легендарной советской актрисе не так много: «Есть большое количество баек, придумок, навешанных стереотипов на имя Фаины Раневской, и уже никто никогда не скажет, имеет ли это отношение к действительности. <…> Смею надеяться, что все, что можно было, я посмотрела, послушала и прочитала».

Проводя параллели между своей жизнью и биографией своей экранной героини, актриса заметила, что, как и Раневская, с детства привыкла к критическим замечаниям: «Я всю жизнь прожила в условиях "у тебя такая мама, а ты кто?" Поэтому я и не знаю, как по-другому жить-то. Я привыкла».

Комментируя свои слова о малом количестве ролей и желании сниматься больше и размышляя о причинах, Мариэтта Цигаль-Полищук предположила: «Бытует мнение среди некоторых моих знакомых, что я со своим актерским организмом и со своей внешностью должна была дорасти до определенного возраста. <…> А может быть, и сейчас ничего не изменится, или вообще снимать перестанут».

Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь народной артистки РФ Любови Полищук и художника Сергея Цигаля. В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Сергея Голомазова). После учебы была принята в Театр на Малой Бронной. Также играла на сценах Театра им. Маяковского и Театра у Никитских Ворот.