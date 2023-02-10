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10 февраля 2023, новость

В честь Киану Ривза назвали группу молекул

Новое противомикробное соединение получило название кианумицины
Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Группа молекул, вырабатываемая бактериями рода Pseudomonas, была названа в честь актера Киану Ривза. Об этом пишет The Indian Express.

Ученые утверждают, что кианумицины могут способствовать уничтожению микробов в растениях. Также предполагается, что молекулы могут быть полезны для здоровья детей.

«Кианумицины убивают [микробы] настолько эффективно, что мы назвали их в честь Киану Ривза, потому что он тоже чрезвычайно смертоносен в своих ролях», — рассказал ученый Себастьян Гетце, занимающийся исследованием молекул.

Киану Ривз прославился как звезда боевиков. Мировую известность ему принесли роли во франшизах «Матрица» и «Джон Уик». В 2023 году ожидается спин-офф «Джона Уика», получивший название «Балерина». Главную женскую роль в нем исполнит Ана де Армас

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