В честь Киану Ривза назвали группу молекул

Группа молекул, вырабатываемая бактериями рода Pseudomonas, была названа в честь актера Киану Ривза. Об этом пишет The Indian Express.
Ученые утверждают, что кианумицины могут способствовать уничтожению микробов в растениях. Также предполагается, что молекулы могут быть полезны для здоровья детей.
«Кианумицины убивают [микробы] настолько эффективно, что мы назвали их в честь Киану Ривза, потому что он тоже чрезвычайно смертоносен в своих ролях», — рассказал ученый Себастьян Гетце, занимающийся исследованием молекул.
Киану Ривз прославился как звезда боевиков. Мировую известность ему принесли роли во франшизах «Матрица» и «Джон Уик». В 2023 году ожидается спин-офф «Джона Уика», получивший название «Балерина». Главную женскую роль в нем исполнит Ана де Армас.