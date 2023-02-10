В честь Киану Ривза назвали группу молекул

Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Группа молекул, вырабатываемая бактериями рода Pseudomonas, была названа в честь актера Киану Ривза. Об этом пишет The Indian Express.

Ученые утверждают, что кианумицины могут способствовать уничтожению микробов в растениях. Также предполагается, что молекулы могут быть полезны для здоровья детей.

«Кианумицины убивают [микробы] настолько эффективно, что мы назвали их в честь Киану Ривза, потому что он тоже чрезвычайно смертоносен в своих ролях», — рассказал ученый Себастьян Гетце, занимающийся исследованием молекул.