Звезда «Вампиров средней полосы» Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера в новом сериале Okko «Мамонты».
В центре сюжета комедийного 10-серийного проекта — история пенсионера Николая Николаевича, чьи последние сбережения на покупку жилья похитили интернет-мошенники. Не найдя поддержки в правоохранительных органах, герой решает отыскать злоумышленников собственными силами.
«Для меня сериал “Мамонты”, если пытаться объяснить просто, это жанровая история про хорошего человека, — рассказывает Юрий Стоянов. — Само название говорит о том, что такие люди почти вымерли, или, увы, их осталось совсем-совсем мало. Но пока есть хотя бы один — жива надежда, что справедливость все равно может восторжествовать».
Окунуться в прогрессивный мир киберпреступности технологическому «мамонту» предстоит вместе с продвинутой 15-летней внучкой (эту роль исполнит Елизавета Ищенко, запомнившаяся зрителям по недавнему проекту «Алиса не может ждать»).
Помимо Стоянова и Ищенко, в сериале также снимутся Марьяна Спивак, Наталья Павленкова, Лев Малишава («Чебурашка»), Роман Хан («Я “любила” мужа») и другие.
Режиссером проекта выступил Иван Соснин («Далекие близкие»). Авторы сценария и шоураннеры — Михаил Чистов и Яна Прокопенко («257 причин, чтобы жить», «Корни»).
Выход сериала «Мамонты» ожидается в 2024 году, точная дата пока неизвестна.