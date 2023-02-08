Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера

«Для меня сериал “Мамонты”, если пытаться объяснить просто, это жанровая история про хорошего человека, — рассказывает Юрий Стоянов. — Само название говорит о том, что такие люди почти вымерли, или, увы, их осталось совсем-совсем мало. Но пока есть хотя бы один — жива надежда, что справедливость все равно может восторжествовать».