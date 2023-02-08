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8 февраля 2023, новость

Бен Стиллер сыграет братьев-тройняшек в новом сериале

Актер исполнит три главные роли в семейной драме
Бен Стиллер | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Бен Стиллер исполнит три главных роли в новом сериале «Три одинаковых незнакомца» о братьях-тройняшках, которые встретились спустя годы разлуки. Об этом пишет Deadline.

На данный момент Стиллер завершает переговоры с киностудией о том, чтобы выступить еще и в роли исполнительного продюсера проекта.

Семейная драма вдохновлена реальной историей о трех братьях — Бобби Шафране, Дэвиде Келлмане и Эдди Галланде, — которые узнали о своем родстве спустя 19 лет после рождения.

Бобби Шафран, Дэвид Келлман и Эдди Галланд в фильме «Три одинаковых незнакомца»

История Бобби, Эдди и Дэвида стала отправной точкой для ток-шоу о разделении семей и вскрыла ужасающий психологический эксперимент, жертвами которого оказались братья. Документальный фильм «Три одинаковых незнакомца», рассказывающий о жестоком медицинском заговоре в США, вышел в 2018 году. 

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