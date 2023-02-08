Бен Стиллер сыграет братьев-тройняшек в новом сериале

Актер Бен Стиллер исполнит три главных роли в новом сериале «Три одинаковых незнакомца» о братьях-тройняшках, которые встретились спустя годы разлуки. Об этом пишет Deadline.
На данный момент Стиллер завершает переговоры с киностудией о том, чтобы выступить еще и в роли исполнительного продюсера проекта.
Семейная драма вдохновлена реальной историей о трех братьях — Бобби Шафране, Дэвиде Келлмане и Эдди Галланде, — которые узнали о своем родстве спустя 19 лет после рождения.
История Бобби, Эдди и Дэвида стала отправной точкой для ток-шоу о разделении семей и вскрыла ужасающий психологический эксперимент, жертвами которого оказались братья. Документальный фильм «Три одинаковых незнакомца», рассказывающий о жестоком медицинском заговоре в США, вышел в 2018 году.