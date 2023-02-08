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8 февраля 2023, новость

Сальма Хайек пожаловалась, что из-за сексуальности ей не давали комедийных ролей

Актриса заявила, что всю жизнь хотела сниматься в комедиях
Сальма Хайек | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Сальма Хайек в интервью GQ пожаловалась, что из-за амплуа красотки ей не предлагали комедийных ролей в кино.

«Я всю жизнь хотела сниматься в комедиях, но мне не давали. Я не могла получить такую роль, пока не встретила Адама Сэндлера, который утвердил меня в комедию (речь идет об “Одноклассниках” — прим.), но мне было уже за сорок», — посмеялась Хайек.

56-летняя артистка посетовала, что в 1990-е годы руководители киностудий не позволяли красивым и сексуальным девушкам быть в кино не только умными, но и смешными. Хайек уточнила, что боролась с сексуализацией своего образа на протяжении практически всей творческой карьеры. По словам артистки, только сейчас она перестала думать, что работодатели ценят ее только за сексуальность.

Среди комедий с участием актрисы — «Телохранитель жены киллера», «Настоящие боссы», «Родители легкого поведения».

Напомним, одна из последних картин с участием Сальмы Хайек — «Супер Майк: Последний танец», где она снялась вместе с Ченнингом Татумом, вернувшимся к роли стриптизера. Фильм о дружбе танцоров из Тампы выйдет в прокат в феврале.

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