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7 февраля 2023, новость

Николая Дроздова выписали из больницы

85-летний телеведущий был госпитализирован с переломами восьми ребер
Николай Дроздов | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущего и зоолога Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом сообщает канал 360 со ссылкой на самого Дроздова.

В конце января ведущего «В мире животных» госпитализировали после того, как он неудачно упал на улице по пути с работы: телеведущий сломал восемь ребер.

Сообщалось, что супруга 85-летнего зоолога Татьяна настояла на госпитализации, и утром его увезла «скорая». 6 февраля друг Николая Дроздова сообщил о его ожидающейся выписке. По прогнозам врачей, полное восстановление продлится не меньше двух месяцев.

Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор, ведущий телепередачи «В мире животных». Дроздов начинал вести передачу на «Первом канале» в 1977 году попеременно с журналистом Василием Песковым, а с 1990 года стал ее единственным ведущим. В 2019 году он покинул научно-познавательное шоу.

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