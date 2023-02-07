Николай Дроздов | Источник: Legion-Media.ru

Телеведущего и зоолога Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом сообщает канал 360 со ссылкой на самого Дроздова.

В конце января ведущего «В мире животных» госпитализировали после того, как он неудачно упал на улице по пути с работы: телеведущий сломал восемь ребер.

Сообщалось, что супруга 85-летнего зоолога Татьяна настояла на госпитализации, и утром его увезла «скорая». 6 февраля друг Николая Дроздова сообщил о его ожидающейся выписке. По прогнозам врачей, полное восстановление продлится не меньше двух месяцев.