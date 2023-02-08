К 95-летию Вячеслава Тихонова: незабываемые роли великого актера

Одной из знаковых ролей в карьере Тихонова стал благородный и статный красавец Андрей Болконский. Аристократическая внешность, непроницаемый взгляд, ощущение внутреннего достоинства — кажется, актер был рожден для этого образа. Несмотря на это, артисту стоило немалых усилий, чтобы убедить режиссера «Войны и мира» Сергея Бондарчука в том, что роль должна достаться ему.