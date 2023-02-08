К 95-летию Вячеслава Тихонова: незабываемые роли великого актера

Впервые 20-летний Вячеслав Тихонов, в то время учившийся на третьем курсе ВГИКа, появился на экране в 1948 году в картине Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Его героем стал Володя Осьмухин — утонченный парень с горящими глазами, участник антифашистской комсомольской организации и герой Великой Отечественной войны.
Но первое настоящее признание актер получил лишь спустя почти десять лет, сыграв тракториста Матвея Морозова, деревенского заводилу и выдумщика, угодившего в любовный треугольник с героинями Светланы Дружининой и Майи Менглет в мелодраме «Дело было в Пенькове». Фильм также стал первой совместной работой Вячеслава Тихонова и режиссера Станислава Ростоцкого.
Герой Тихонова в суровой драме «ЧП — Чрезвычайное происшествие», основанной на реальных событиях, — душа компании, остроумный и смелый одесский матрос Виктор Райский, вынужденный вести опасную двойную игру, чтобы спасти товарищей на захваченном танкере.
Первый советский разведчик в фильмографии Вячеслава Тихонова — лейтенант Олег Безбородько из фильма «Жажда», который в составе отряда отважных матросов проникает в тыл врага, чтобы вернуть воду в осажденную гитлеровскими захватчиками Одессу.
Расцвет карьеры Тихонова приходится на шестидесятые. В хите советского проката 1960 года «Мичман Панин» актер играет члена подпольной организации, участвующего в рискованной операции по спасению приговоренных к смертной казни революционеров накануне Первой мировой войны.
В исторической драме «Две жизни» о судьбах двух солдат царской армии, оказавшихся по разные стороны в переломный 1917-й, Тихонов исполнил роль преданного гвардейского офицера Сергея Нащекина, боровшегося против новой власти и эмигрировавшего из родной страны.
С Ларисой Лужиной в проникновенной драме Станислава Ростоцкого «На семи ветрах» — о простой девушке, которая ждет окончания войны и возвращения своего любимого.
В экранизации пьесы Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия» о драматических событиях на корабле революционного флота в 1917 году Вячеслав Тихонов в образе моряка-анархиста Алексея аккомпанирует Маргарите Володиной, сыгравшей здесь одну из своих самых сильных ролей.
Одной из знаковых ролей в карьере Тихонова стал благородный и статный красавец Андрей Болконский. Аристократическая внешность, непроницаемый взгляд, ощущение внутреннего достоинства — кажется, актер был рожден для этого образа. Несмотря на это, артисту стоило немалых усилий, чтобы убедить режиссера «Войны и мира» Сергея Бондарчука в том, что роль должна достаться ему.
В 1968 году Тихонов полюбился зрителям в образе скромного и честного учителя истории Ильи Семеновича Мельникова, с удивительной достоверностью сыгранного им в картине Ростоцкого «Доживем до понедельника».
Но еще большую популярность принес Вячеславу Тихонову телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». История Максима Исаева, внедренного в высшие эшелоны власти нацистской Германии под именем штандартенфюрера Штирлица, заставила зрителей на протяжении 12 серий переживать и восхищаться нордической выдержкой героя, а образ советского разведчика привязался к актеру на всю оставшуюся жизнь.
В киношедевре Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» о подвиге рядовых солдат, ведущих оборонительные бои на подступах к Сталинграду, Тихонов исполнил еще одну пронзительную роль — бывшего агронома Николая Стрельцова, немолодого солдата, получившего контузию, но сбежавшего из госпиталя, чтобы вновь оказаться в строю.
Душераздирающая история шотландского сеттера по имени Бим, заставившая рыдать весь Советский Союз, подарила нам одну из самых мягких и нежных ролей Вячеслава Тихонова, воплотившего на экране образ интеллигентного пожилого писателя Иванова Ивана Ивановича из романа Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное ухо».
В 1984 году актер окончательно закрепил за собой образ идеального советского разведчика, сыграв генерал-лейтенанта КГБ Константина Константинова в многосерийном телефильме «ТАСС уполномочен заявить…».
В ленте Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» 2006 года Вячеслав Тихонов появляется в образе «человека с нимбом». В этом чудаковатом седовласом старце не сразу разглядишь любимого актера, но выдает его все тот же размеренный, бархатный голос, едва заметная улыбка на бородатом лице и мудрые, всепроникающие глаза. Роль Бога стала последней в жизни великого артиста.