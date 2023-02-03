Сын Бориса Щербакова рассказал о госпитализации актера

Сын Бориса Щербакова Василий рассказал о госпитализации актера. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
Мужчина заявил, что вчера его отец находился в реанимации, поэтому с ним нельзя было выйти на связь. Позже Щербакова перевели в кардиологическое отделение.
«Кризисное состояние прошло, прогнозы положительные. Мы с ним говорили, у него голос уже совершенно другой. К сожалению, в больнице сейчас ковидный карантин, поэтому информации о диагнозе пока нет», — сказал Василий.
В среду, 1 февраля, сообщалось, что Бориса Щербакова увезли с репетиции спектакля на машине скорой помощи. Народный артист России должен был исполнить роль в постановке «Свободная пара» в ДК «Выборгский». Из-за плохого самочувствия Щербакова спектакль отменили.
При этом супруга артиста Татьяна Бронзова заявила, что Щербаков не в больнице. По ее словам, спектакль отменили, потому что актер простудился.
Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Он сыграл порядка 200 ролей в кино и сериалах. В частности, он снимался в лентах и шоу «Легенда №17», «Крым», «Солдаты», «Убойная сила» и «По прозвищу "Зверь"».