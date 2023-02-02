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2 февраля 2023, фоторепортажСъемки

Дава, Валерия, Лазарев на съемках популярного музыкального шоу

Стали известны имена приглашенных звезд в новом сезоне «Ну-ка, все вместе!»
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14
фотографий
14
фотографий

Появились фото со звездами, принявшими участие в съемках нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», готовящегося к премьере на телеканале «Россия 1». 

По традиции, приглашенные знаменитости будут открывать выпуски. На этот раз этими суперзвездами станут Клава Кока, Ирина Понаровская, Александр Буйнов, а первый выпуск откроет певица Валерия. Каждый из них исполнит свой хит и присоединится к сотне экспертов, которую по-прежнему возглавляет Сергей Лазарев. В число судей войдут также новички проекта – Михаил Турецкий и блогер Дава.

Манукян, имеющий богатый опыт судейства, раскрыл критерии, по которым будет оценивать номера участников: «Неважно, какую песню будет исполнять конкурсант, самое главное, чтобы была душа. Чтобы исполнитель был открытым, искренним, уверенным в себе, потому что если замкнется – ничего не получится. И, естественно, с хорошими вокальными данными и хорошим мастерством. Секрет успеха шоу "Ну-ка, все вместе!"  в том, что оно действительно стало народным!»

Ведущим шоу вновь стал Николай Басков.

Напомним, в «Битве сезонов» примут участие финалисты предыдущих четырех сезонов. В каждом отборочном туре сильнейшие участники будут бороться за звание суперпобедителя, который в будущем откроет грандиозный пятый, юбилейный сезон шоу.

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