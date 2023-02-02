Дава, Валерия, Лазарев на съемках популярного музыкального шоу

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Появились фото со звездами, принявшими участие в съемках нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе!», готовящегося к премьере на телеканале «Россия 1».

По традиции, приглашенные знаменитости будут открывать выпуски. На этот раз этими суперзвездами станут Клава Кока, Ирина Понаровская, Александр Буйнов, а первый выпуск откроет певица Валерия. Каждый из них исполнит свой хит и присоединится к сотне экспертов, которую по-прежнему возглавляет Сергей Лазарев. В число судей войдут также новички проекта – Михаил Турецкий и блогер Дава.

Манукян, имеющий богатый опыт судейства, раскрыл критерии, по которым будет оценивать номера участников: «Неважно, какую песню будет исполнять конкурсант, самое главное, чтобы была душа. Чтобы исполнитель был открытым, искренним, уверенным в себе, потому что если замкнется – ничего не получится. И, естественно, с хорошими вокальными данными и хорошим мастерством. Секрет успеха шоу "Ну-ка, все вместе!" в том, что оно действительно стало народным!»

Ведущим шоу вновь стал Николай Басков.