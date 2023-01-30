Наверх
30 января 2023, новость

Валерия Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом

Актриса заявила, что не хотела вызывать жалость и сочувствие
Валерия Ланская | Источник: PersonaStars

Валерия Ланская несколько лет назад столкнулась с неизлечимой болезнью. Актрисе поставили диагноз сахарный диабет, рассказала она в эфире шоу «Звезды сошлись».

«Не хотелось вызывать жалость, сочувствие, не хотелось об этом кричать, живу и живу, а сейчас возникла потребность сказать об этом. Потому что люди живут с этим, и все нормально», — высказалась артистка. По словам Ланской, ни у кого в ее семье нет диабета.

Актриса узнала о болезни спустя два года после рождения ребенка. Во время беременности у Ланской развился гестационный диабет, однако врачи утверждали, что после родов недуг сойдет на нет.

У артистки сахарный диабет первого типа — Ланская принимает инсулин и следит за питанием.

Валерия Ланская дебютировала на телевидении в сериале «Есенин» в 2005 году. Также снималась в сериалах «Кадетство», «Две сестры», «Жаркий лед», фильмах «Заяц над бездной», «Тариф Новогодний» и других. В разное время исполняла ведущие роли в мюзиклах «Алые паруса», «Юнона и Авось», «Мата Хари», «Монте Кристо», «Граф Орлов», «Зорро» и других. Принимала участие в шоу «Ледниковый период», «Повтори!», «Две звезды».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Тариф Новогодний
Звезды сошлись
Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки
Кадетство
1 р.
Заяц над бездной
Арзамасова объявила о паузе в карьере из-за проблем со здоровьем
Две звезды
Две сестры
88-летний Олег Басилашвили заявил о плохом самочувствии
1 р.
Жаркий лед
Повтори!
Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы Удовиченко
Ледниковый период
Валерия Ланская
Адабашьян заявил, что Михалков продолжает работать в больнице
1 р.
Есенин
Попавшего в ДТП актера «Мстителей» выписали из больницы
Михалкова перевели из реанимации в обычную палату
СМИ: у Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом
Режиссер «Аватара» пропустит премьеру фильма из-за коронавируса
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой
Звезда «Тора» Крис Хемсворт заявил о перерыве в карьере
Тяжело перенесший ковид Звягинцев посетил кинофестиваль в Париже
Участница «Ледникового периода» получила травму на съемках
Брюс Уиллис продал права на свой образ российской компании Deepcake
Актер Сергей Бурунов госпитализирован с COVID-19
Кейт Уинслет попала в больницу после падения на съемках фильма
СМИ: Вадим Верник госпитализирован с коронавирусом
95-летнюю Джину Лоллобриджиду госпитализировали после падения
Ларс фон Триер рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона и планах в кино
Мэтт Смит получил ранение мечом на съемках «Дома дракона»
Дочь Заворотнюк призналась, что ее звали на ток-шоу за крупные гонорары
Генри Кавилл вернулся к съемкам «Ведьмака» после коронавируса
Звезда «Тихого Дона» рассказала о своем состоянии после госпитализации
Съемки «Ведьмака» приостановлены из-за коронавируса у Кавилла
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Адвокат Уиллиса рассказал о его желании работать вопреки болезни
80-летний Александр Масляков вернулся на сцену КВН
Поклонники заподозрили, что 65-летний Том Хэнкс серьезно болен
Хью Джекман повторно заразился коронавирусом
У актрисы Эмбер Херд диагностировали психические расстройства
57-летняя Сара Джессика Паркер заразилась коронавирусом
Уиллис, Килмер, Доэрти: актеры, чью карьеру разрушила болезнь
Любовь Толкалина сообщила, что попала в больницу
Семья Брюса Уиллиса сделала заявление об окончании его карьеры
СМИ: 66-летний Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции
Бузова пожаловалась на здоровье после съемок в Африке
88-летняя Татьяна Доронина выписалась из больницы после ковида
Стало известно о состоянии тяжело перенесшего ковид Звягинцева
80-летний Александр Масляков повторно заболел коронавирусом
Заболевший коронавирусом Басилашвили рассказал о своем состоянии
Звезду фильма «Курьер» госпитализировали в Москве
Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлева
Проклова рассказала, когда выйдет на сцену после инсульта
Певец Алексей Воробьев рассказал о пережитом инсульте
Елена Проклова рассказала о перенесенном инсульте
Сын 85-летнего Куравлева рассказал о госпитализации отца
53-летний Хью Джекман заразился коронавирусом
Анна Ковальчук рассказала о госпитализации с коронавирусом
Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом
Новые трейлеры
65
Трейлер №2 (англ.)
Солнце мое
Дублированный трейлер
У нас привидение!
Трейлер (англ.)
Шазам! Ярость богов
Трейлер №2 (англ.)
Раневская
Трейлер
Мастера вечеринок
Трейлер (3 сезон, англ.)
Наследники
Трейлер (4 сезон, англ.)
Дэйзи Джонс и The Six
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь