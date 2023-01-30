Валерия Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом

«Не хотелось вызывать жалость, сочувствие, не хотелось об этом кричать, живу и живу, а сейчас возникла потребность сказать об этом. Потому что люди живут с этим, и все нормально», — высказалась артистка. По словам Ланской, ни у кого в ее семье нет диабета.