Валерия Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом

Валерия Ланская несколько лет назад столкнулась с неизлечимой болезнью. Актрисе поставили диагноз сахарный диабет, рассказала она в эфире шоу «Звезды сошлись».
«Не хотелось вызывать жалость, сочувствие, не хотелось об этом кричать, живу и живу, а сейчас возникла потребность сказать об этом. Потому что люди живут с этим, и все нормально», — высказалась артистка. По словам Ланской, ни у кого в ее семье нет диабета.
Актриса узнала о болезни спустя два года после рождения ребенка. Во время беременности у Ланской развился гестационный диабет, однако врачи утверждали, что после родов недуг сойдет на нет.
У артистки сахарный диабет первого типа — Ланская принимает инсулин и следит за питанием.
Валерия Ланская дебютировала на телевидении в сериале «Есенин» в 2005 году. Также снималась в сериалах «Кадетство», «Две сестры», «Жаркий лед», фильмах «Заяц над бездной», «Тариф Новогодний» и других. В разное время исполняла ведущие роли в мюзиклах «Алые паруса», «Юнона и Авось», «Мата Хари», «Монте Кристо», «Граф Орлов», «Зорро» и других. Принимала участие в шоу «Ледниковый период», «Повтори!», «Две звезды».