Валерия с мужем стали героями шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион»

Супруги откровенно ответят на вопросы ведущей о своей личной жизни: расскажут, из-за кого ругались в течение нескольких лет, как сохранили друг к другу самые нежные чувства и успевают ли нянчить внуков.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Последний вопрос — самый провокационный, герой может отказаться отвечать на него, но в таком случае он не получит приз — 1 миллион рублей.