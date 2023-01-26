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26 января 2023, новость

Валерия с мужем стали героями шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион»

Звездные супруги откровенно ответят на вопросы ведущей о своей личной жизни
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фотографий
8
фотографий

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин стали героями нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». 

Супруги откровенно ответят на вопросы ведущей о своей личной жизни: расскажут, из-за кого ругались в течение нескольких лет, как сохранили друг к другу самые нежные чувства и успевают ли нянчить внуков.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Последний вопрос — самый провокационный, герой может отказаться отвечать на него, но в таком случае он не получит приз — 1 миллион рублей.

Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды.

Выпуск с участием Валерии и Пригожина выйдет в эфир НТВ 28 января в 21.20.

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