Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре

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По сюжету, главная героиня, бывшая оперативница Виктория (Вилкова), пытается привыкнуть к нормальной жизни. В результате нападения маньяка и перенесенной операции она не может иметь детей, и вместе с мужем (Кяро) решает удочерить шестилетнюю Дашу, чьи родители погибли в пожаре. Однажды в рисунках девочки Виктория узнает того самого маньяка, и это наводит ее на ощущение, что преступник по-прежнему где-то рядом.

По словам исполнительницы главной роли, Екатерины Вилковой, «Детектор» стал для нее экспериментальной работой: «По ощущению от актерского и творческого состава, будет что-то, чего я еще не пробовала. Фильм интересен тем, что это, по сути, разбор головы человека на винтики — каждого персонажа».

Кирилл Кяро, в свою очередь отмечает: «Сценарий очень интересный, много неожиданных поворотов — и страхов. Это мой любимый жанр, и мне очень интересно поработать с Костасом — то, что он делает — я такого раньше не видел в России».

Любопытно, что удочеренную девочку, ведущую себя странно и временами даже агрессивно, сыграла Екатерина Темнова, звезда сериала «Манюня».

В картине также снялся Гела Месхи, исполнивший роль бывшего напарника главной героини. «Мой персонаж Костя — честный, справедливый, любящий, — рассказал он. — Мы обсудили с режиссером, проговорили, и было понимание персонажа».

Режиссер из Якутии Костас Марсаан (ранее снявший фильмы в схожем жанре «Иччи» и «Мой убийца») отмечает:

С помощью особой атмосферы фильм будет постепенно затягивать зрителя в мистический круг. Тот, в котором большинство из нас живет — круг тревог, страхов и обид. Ведь самое страшное скрыто в человеческой психике. Костас Марсаан

Действительно, картина наполнена мрачными атмосферными деталями и знаками: фрески на стене на месте преступления в заброшенной усадьбе, символы неизвестного культа на стенах, деревянные маски, каменные столбы, загадочные ритуалы у костра.

Фильм снят командой Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ.

В широкий прокат «Детектор» выйдет 2 марта.