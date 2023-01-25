Актриса «Моей прекрасной няни» рассказала о съемках с Жигуновым

Ольга Прокофьева | Источник: Legion-Media.ru

Сыгравшая Жанну Аркадьевну в сериале «Моя прекрасная няня» актриса Ольга Прокофьева рассказала, какими сюрпризами Сергей Жигунов радовал своих коллег по съемочной площадке. Ее слова приводит издание «7 дней».

По словам Прокофьевой, в обеденный перерыв он приглашал коллег в ресторан. «Угощал нас. А на Новый год притащил живую елку — установили ее в холле, куда выходили наши гримерки», — вспомнила актриса.

Она уточнила, что условия съемок были скромными. «Со временем мы привыкли к нашим спартанским условиям и уже не обращали на это внимания. Есть фотографии, как мы летом прямо возле павильона жарим шашлыки рядом с какими-то мусорными баками. Так мы 20 июня отмечали мой день рождения», — поделилась она.

Кроме того, Жигунов научил Прокофьеву и исполнительницу главной роли Анастасию Заворотнюк вести дела, уточнив, что он объяснил, сколько можно зарабатывать на рекламе.

Также Прокофьева рассказала о низких гонорарах во время работы над «Моей прекрасной няней».