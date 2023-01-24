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24 января 2023, новость

Басков и Лазарев вернулись к съемкам популярного музыкального шоу

В специальном проекте «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» сойдутся финалисты прошлых выпусков
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фотографий
6
фотографий

На телеканале «Россия 1» готовится к выходу специальный проект популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» — «Битва сезонов», в котором примут участие финалисты предыдущих четырех сезонов. В каждом отборочном туре сильнейшие участники будут бороться за звание суперпобедителя, который в будущем откроет грандиозный пятый, юбилейный сезон шоу.

Сотню экспертов по-прежнему возглавляет Сергей Лазарев, а на посту ведущего, как всегда, выступает народный артист России Николай Басков. По традиции, в спецпроекте на сцену выйдут и приглашенные звезды.

В репертуаре участников - суперхиты всех времен и жанров – поп, хип-хоп, рок, народная песня, джаз, шансон, – способные заставить подпевать не только экспертов, но и зрителей в студии и перед телеэкраном. Дискуссии среди членов жюри обещают быть жаркими, ведь финалисты поработали над ошибками и учли критику, они стали сильнее и профессиональнее.

Напомним, в каждом выпуске на сцене шоу «Ну-ка, все вместе!» за выход в финал сражаются восемь участников. Перед ними стоит сложная задача — поднять с места целую сотню жюри. Чем больше голосов со стены присоединится к песне — тем больше шансов на победу у ее исполнителя.

«Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» стартует в телеэфире 3 февраля в 21.30.

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