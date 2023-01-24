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24 января 2023, новость

Зрителям хоррора на фестивале понадобилась помощь врачей

В середине сеанса посетителей эвакуировали, а к зданию кинотеатра подъехали медики и полиция
Кадр из фильма «Рождение/Возрождение»

На кинофестивале «Сандэнс» зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвой девочке «Рождение/Возрождение». Об этом сообщает World of Reel.

Показ ленты проходил в Центре искусств Роуз Вагнер. В середине сеанса всех посетителей эвакуировали, а к зданию подъехали медики и полиция. Отмечается, что некоторым зрителям понадобилась помощь врачей, поскольку их тошнило от увиденного.

Некоторые гости предположили, что эвакуация произошла из-за утечки газа, но сотрудники полиции опровергли эту информацию. Представители Центра искусств Роуз Вагнер пояснили, что по итогам испытания строительных систем никаких проблем не выявили.

«Рождение/Возрождение» режиссера Лауры Мосс рассказывает историю матери-одиночки и бездетного работника морга, которые объединяют усилия, чтобы воскресить из мертвых маленькую девочку.

Фестиваль независимого кино «Сандэнс» стартовал в Нью-Йорке 19 января и продлится до 29 января. 

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