Арзамасова объявила о паузе в карьере из-за проблем со здоровьем

Лиза Арзамасова | Источник: PersonaStars

Актриса Лиза Арзамасова не появилась на премьере спектакля «Золушка», где должна была исполнять главную роль. Ее отсутствие объяснили проблемами со здоровьем, актрису заменили.

Арзамасова только через несколько дней решила прояснить ситуацию в социальной сети.

Актриса объявила, что ставит свою творческую карьеру на паузу, так как ей необходим отпуск для восстановления. По словам Арзамасовой, ее не стоит в ближайшее время ждать на сцене или экране.

«Думаю, что в ближайшие пару недель в моих аккаунтах будут только «милые глупости» и фото из сундука, благо таких много», — предупредила артистка.