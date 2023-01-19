Наверх
19 января 2023, новость

Умер народный артист России и режиссер Николай Досталь

Кинематографист скончался на 77-м году жизни
Николай Досталь | Источник: PersonaStars

На 77-м году жизни скончался народный артист России и режиссер Николай Досталь. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передает ТАСС.

«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат», — рассказал собеседник агентства. О причинах смерти кинодеятеля не сообщается. О дате и месте прощания с артистом станет известно позже.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве в семье кинорежиссера и виолончелистки. В начале 1960-х он устроился ассистентом на киностудии «Мосфильм», в 1982 году дебютировал в качестве режиссера, сняв короткометражный фильм «Ожидается похолодание и снег», а спустя три года представил полнометражный проект «Человек с аккордеоном».

Досталь являлся режиссером таких фильмов, как «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Полицейские и воры», «Монах и бес», «Я в полном порядке» и «Облако-рай». В 2011-м снял исторический сериал «Раскол», за который был удостоен премии «Ника» в номинации «Телевизионное событие».

Кинодеятель также исполнил роли в фильмах «До свидания, мальчики», «Морские рассказы» и других.

В 1997 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2008-м — удостоился звания Народного артиста РФ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Морские рассказы
Маленький гигант большого секса
Миронов, Ахеджакова, Михалкова: коллеги простились с Инной Чуриковой
Я в полном порядке
Мелкий бес
Софи Лорен высказалась о смерти Джины Лоллобриджиды
1 р.
До свидания, мальчики
Облако-рай
Умерла актриса Джина Лоллобриджида
Человек с аккордеоном
Полицейские и воры
Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой
Раскол
Николай Досталь
Рената Литвинова почтила память сценаристки Натальи Рязанцевой
1 р.
Монах и бес
Джон Траволта простился с умершей актрисой Керсти Элли
Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Юрий Дубровин
Умер последний оставшийся в живых актер из «Унесенных ветром»
Умер отец Дженнифер Энистон актер Джон Энистон
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство»
Умерла мать Шона Пенна актриса Айлин Райан
НТВ покажет выпуск шоу Кудрявцевой с Борисом Моисеевым
Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом
Памяти Сергея Пускепалиса: роли, за которые его полюбили
Любимова назвала Пускепалиса человеком исключительной порядочности
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
С режиссером советских фильмов о Холмсе Масленниковым простятся на «Ленфильме»
На 92-м году жизни скончался режиссер Жан-Люк Годар
Производство шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II
Медвежонок Паддингтон поблагодарил королеву Елизавету II за все
По-королевски: актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе
Скончался режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жэкин
Названа возможная причина смерти актера из «Интернов» Пинскера
Скончался режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен
Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»
Умер актер сериала «Закон и порядок» Пол Сорвино
В США умерла актриса популярных сериалов
Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан
Умерла 81-летняя актриса фильма «Щит и меч»
Звезда фильма «Игрушка» Мишель Буке умер на 97-м году жизни
Умерла 95-летняя актриса из «Анатомии страсти»
В Петербурге простились с Александрой Яковлевой
Умер режиссер Виталий Мельников
Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова
Умер актер Евгений Сытый
Умер оскароносный американский актер Уильям Херт
Умер озвучивший Джека Воробья актер Сергей Дьячков
В Москве простились с актером Борисом Невзоровым
Умер 75-летний режиссер «Охотников за привидениями»
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла легенда итальянского кино — актриса Моника Витти
Умер актер сериала «Рабыня Изаура»
Путин высказался о смерти Виктора Мережко
Никита Михалков назвал отличительную черту Куравлева
Друг Куравлева рассказал о последних годах жизни артиста
37-летний Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах
Опубликовано последнее фото не дождавшейся 100-летия Бетти Уайт
Умерла 64-летняя звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон
Новые трейлеры
Дорогой Эдвард
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Трейлер (англ.)
Эскортница
Трейлер
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Марлоу
Трейлер (англ.)
Здоровый человек
Трейлер
Аферисты
Трейлер (англ.)
Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь