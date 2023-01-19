Умер народный артист России и режиссер Николай Досталь

На 77-м году жизни скончался народный артист России и режиссер Николай Досталь. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России, передает ТАСС.
«Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (мск), об этом нам сообщил его брат», — рассказал собеседник агентства. О причинах смерти кинодеятеля не сообщается. О дате и месте прощания с артистом станет известно позже.
Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве в семье кинорежиссера и виолончелистки. В начале 1960-х он устроился ассистентом на киностудии «Мосфильм», в 1982 году дебютировал в качестве режиссера, сняв короткометражный фильм «Ожидается похолодание и снег», а спустя три года представил полнометражный проект «Человек с аккордеоном».
Досталь являлся режиссером таких фильмов, как «Маленький гигант большого секса», «Мелкий бес», «Полицейские и воры», «Монах и бес», «Я в полном порядке» и «Облако-рай». В 2011-м снял исторический сериал «Раскол», за который был удостоен премии «Ника» в номинации «Телевизионное событие».
Кинодеятель также исполнил роли в фильмах «До свидания, мальчики», «Морские рассказы» и других.
В 1997 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2008-м — удостоился звания Народного артиста РФ.