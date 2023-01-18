Мэрил Стрип снимется вместе с Селеной Гомес в сериале

«Убийства в одном здании» — сериал в жанре криминальной комедии, премьера которого состоялась на платформе Hulu 31 августа 2021 года. Шоу получило ряд номинаций на престижные премии «Золотой глобус» и «Эмми», однако лауреатом стал лишь в одной номинации — «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале» — за участие Нэйтана Лейна.