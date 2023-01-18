Мэрил Стрип снимется вместе с Селеной Гомес в сериале

Певица и актриса Селена Гомес опубликовала в соцсетях фото со съемочной площадки третьего сезона комедийного детектива «Убийства в одном здании». На снимке она изображена с коллегами по съемкам — Полом Раддом, Мартином Шортом, Стивом Мартином и Мэрил Стрип.
Предположительно, Гомес вернется к роли Мейбл Моры — молодой художницы, которую состоятельная тетя попросила заняться редизайном квартиры, пока сама находится в отъезде.
Кого именно сыграет Мэрил Стрип, пока не известно.
«Убийства в одном здании» — сериал в жанре криминальной комедии, премьера которого состоялась на платформе Hulu 31 августа 2021 года. Шоу получило ряд номинаций на престижные премии «Золотой глобус» и «Эмми», однако лауреатом стал лишь в одной номинации — «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале» — за участие Нэйтана Лейна.