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18 января 2023, фоторепортажСъемки

Гусева, Долина, Катина на съемках нового сезона популярного шоу

Появились фото со съемок новых выпусков музыкального конкурса «Три аккорда»
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

На «Первом канале» к премьере готовится очередной сезон музыкального проекта «Три аккорда», в котором звезды исполняют культовые шлягеры в жанре шансона и авторской песни в собственной интерпретации.

Участниками нового сезона стали Екатерина Гусева, Елена Катина, Настасья Самбурская, Вадим Казаченко, Александр Олешко, Валерий Яременко, Лариса Долина, Евгений Гор и Виктория Дайнеко.

Оценивать их выступления будут Александр Новиков, заслуженный артист России Сергей Трофимов, многократная обладательница премии «Шансон года», певица Любовь Успенская и народный артист России Александр Розенбаум. Ведущим вновь выступит Максим Аверин.

Первый выпуск нового сезона шоу «Три аккорда» состоится 29 января в 19.00.

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