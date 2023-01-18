Гусева, Долина, Катина на съемках нового сезона популярного шоу

На «Первом канале» к премьере готовится очередной сезон музыкального проекта «Три аккорда», в котором звезды исполняют культовые шлягеры в жанре шансона и авторской песни в собственной интерпретации.
Участниками нового сезона стали Екатерина Гусева, Елена Катина, Настасья Самбурская, Вадим Казаченко, Александр Олешко, Валерий Яременко, Лариса Долина, Евгений Гор и Виктория Дайнеко.
Оценивать их выступления будут Александр Новиков, заслуженный артист России Сергей Трофимов, многократная обладательница премии «Шансон года», певица Любовь Успенская и народный артист России Александр Розенбаум. Ведущим вновь выступит Максим Аверин.
Первый выпуск нового сезона шоу «Три аккорда» состоится 29 января в 19.00.