Джерард Батлер рассказал, как обжег лицо кислотой на съемках

Шотландский актер Джерард Батлер рассказал, что случайно обжег лицо фосфорной кислотой на съемках фильма «Крушение». Об этом сообщает NME.

В новом триллере актер исполняет роль пилота Броди Торранса. Инцидент с кислотой произошел во время работы над сценой, где герой Батлера пытается починить тормоз перед взлетом. «Что бы я ни делал, я умудряюсь навредить себе», — сказал актер.

По словам Батлера, съемки проходили в Пуэрто-Рико, был жаркий день, актер сильно потел. «Я потер лицо, и вдруг это [кислота] оказывается у меня в горле. Это у меня во рту. Это у меня в носу. Это в моих глазах». Жидкостью, с которой он работал, оказалась фосфорная кислота. «Я просто сгорал заживо», — добавил он, отметив, что боль длилась несколько часов.