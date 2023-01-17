Джерард Батлер рассказал, как обжег лицо кислотой на съемках

Шотландский актер Джерард Батлер рассказал, что случайно обжег лицо фосфорной кислотой на съемках фильма «Крушение». Об этом сообщает NME.
В новом триллере актер исполняет роль пилота Броди Торранса. Инцидент с кислотой произошел во время работы над сценой, где герой Батлера пытается починить тормоз перед взлетом. «Что бы я ни делал, я умудряюсь навредить себе», — сказал актер.
По словам Батлера, съемки проходили в Пуэрто-Рико, был жаркий день, актер сильно потел. «Я потер лицо, и вдруг это [кислота] оказывается у меня в горле. Это у меня во рту. Это у меня в носу. Это в моих глазах». Жидкостью, с которой он работал, оказалась фосфорная кислота. «Я просто сгорал заживо», — добавил он, отметив, что боль длилась несколько часов.
По сюжету фильма «Крушение», премьера которого состоится в конце января, пилот пассажирского самолета, попавшего в шторм, героически спасает людей, совершая посадку на маленьком острове. Однако, как выясняется, эта территория находится под властью повстанцев, которые тут же берут пассажиров в заложники.