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Крушение

Plane

20231 ч. 47 мин.триллербоевик
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Сюжет фильма:

Когда пассажирский самолет попадает в шторм, пилот Броди Торранс героически спасает людей, сажая судно на небольшой остров. Но оказывается, что эта территория находится под властью повстанцев, которые тут же берут всех пассажиров в заложники. Единственный человек, который может помочь Торрансу спасти людей, — это преступник Луи Гаспаре, которого сотрудники ФБР перевозили на самолете.

«Крушение» — экшен-триллер с Джерардом Батлером в главной роли.

Режиссер
Жан-Франсуа Рише
В ролях
Джерард Батлер, Майк Колтер, Йосон Ань, Даниэлла Пинеда, Пол Бен-Виктор, Реми Аделеке, Джои Слотник, Ивэн Дэйн Тейлор, Кларо Де Лос Рейс, Тони Голдуин, Лилли Круг, Кейт Рачески, Тара Вествуд, Келли Гейл, Джефф Франциско
Страна
США, Великобритания
Премьера
26 января 2023 (РФ)
25 января 2023 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры4
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