Когда пассажирский самолет попадает в шторм, пилот Броди Торранс героически спасает людей, сажая судно на небольшой остров. Но оказывается, что эта территория находится под властью повстанцев, которые тут же берут всех пассажиров в заложники. Единственный человек, который может помочь Торрансу спасти людей, — это преступник Луи Гаспаре, которого сотрудники ФБР перевозили на самолете.

«Крушение» — экшен-триллер с Джерардом Батлером в главной роли.