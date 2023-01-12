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12 января 2023, фоторепортажСъемки

Появились первые фото со съемок фильма с Ромой Зверем и Михалковой

Криминальную комедию «Сломя голову» полностью сняли в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Сломя голову» с Егором Корешковым, Надеждой Михалковой и Владимиром Битоковым (режиссер «Мама, я дома») в главных ролях.

Главный герой картины – скромный и нерешительный преподаватель античной литературы Андрей (эту роль исполнил Корешков) становится случайным свидетелем ограбления банка. Встреча с брутальным и харизматичным Сергеем (в исполнении Битокова), представившимся начальником службы безопасности, полностью меняет жизнь обоих героев.

Как рассказывает продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева, изначальная версия сценария называлась «Мужчина в меняющемся мире»: «Этот фильм, прежде всего, про мужчин. Действительно, мир меняется, так же, как и позиции женщин в нашей культуре. Мужчине приходится, в некотором смысле, подстраиваться под это. Фильм отвечает на вопросы: что делать, чтобы стать крутым, и надо ли им становиться, если ты изначально таковым не являешься».

Надежда Михалкова, в свою очередь, отмечает, что их с режиссером Евгением Григорьевым (ранее снял фильм «Подельники») взгляды на ее героиню совпали, однако подробностей о своей роли не раскрывает. Судя по первым кадрам, она воплотит на экране жену Андрея. «Для меня это был замечательный съемочный опыт. На площадке, что бывает уже редко, была настоящая атмосфера сотворчества. И с погодой нам сильно повезло», — заключила актриса.

Также в картине появятся Павел Деревянко, Рома Зверь, Алексей Федорченко.

Все сцены фильма снимались в Екатеринбурге, а в массовках принимали участие местные жители: продавцы и водители, завсегдатаи баров, фотографы, журналисты. 

Большая часть съемочной группы – выпускники Школы кино Свердловской киностудии. Фильм стал первой полнометражной игровой картиной Свердловской киностудии после прихода новой управленческой команды: Виктора Шадрина, Евгения Григорьева и Ольги Ерофеевой-Муравьевой.

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