Восьмой сезон шоу «Бойтесь ходячих мертвецов» станет последним

Кадр из сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Восьмой сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» станет последним. Об этом сообщает NME.

Премьера продолжения шоу состоится 14 мая 2023 года. Всего в восьмом сезоне будет 12 эпизодов, состоящих из двух шестисерийных блоков.

«Это действительно захватывающий год для вселенной "Ходячих мертвецов", поскольку мы завершаем эпическое путешествие шоу "Бойтесь ходячих мертвецов", которое стало одним из самых успешных проектов в истории кабельного телевидения», — сообщил президент AMC Studios Дэн Макдермотт.

Драма «Бойтесь ходячих мертвецов» — это спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», рассказывающий, откуда взялся вирус, превративший большую часть населения Земли в зомби. Его действие происходит в той же вымышленной вселенной, но не в Атланте, а в Лос-Анджелесе в начале зомби-апокалипсиса. Главные роли исполнили Ким Диккенс и Клифф Кертис.