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11 января 2023, новость

Ведущая «Дома 2» назвала условие своего ухода из шоу

Ксения Бородина заявила, что ее нельзя «испугать обновлениями»
Ксения Бородина | Источник: Legion-Media.ru

Постоянная ведущая реалити-шоу «Дом 2» Ксения Бородина назвала единственное условие ухода из проекта. В соцсетях она заявила, что покинет передачу только в том случае, если ей снизят зарплату.

Подписчики задали Бородиной вопрос о том, не планирует ли она покинуть «Дом 2» из-за обновления ведущих. «Ребят, я на "Доме 2" проработала больше 18 лет с разными ведущими. Вы думаете, меня можно испугать обновлениями?» — ответила она.

Ведущая также подчеркнула, что покинет шоу только в том случае, если ей станут меньше платить. «Меня может испугать только, что мне платить будут плохо, тогда и нет смысла, а все остальное я уже отбоялась в свое время», — заключила она.

В декабре 2022 года пост ведущего «Дома 2» покинул шоумен Влад Кадони. В соцсетях он сообщил, что ушел из проекта, так как его не устроили условия контракта. «Каждый год в декабре мы обсуждаем с руководством условия контракта. В этом году мы не договорились», — написал он.

Бородина ведет «Дом 2» с момента запуска проекта, который состоялся в 2004 году. В соцсетях неоднократно появлялись слухи о том, что она решила отказаться от работы над передачей, однако ведущая опровергала эти сообщения.

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