Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club

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Появились фото со съемок новогоднего выпуска шоу Comedy Club «Харламов против Comedy», в котором две команды звезд — одна под руководством Гарика Харламова, а другая — остальных резидентов, — посоревнуются в трудных и местами безумных конкурсах.

Звездам предстоит петь в самых необычных условиях: в зорбе, в лучах «пьяного» прожектора, на бегу и даже в невесомости.