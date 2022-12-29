Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club

Появились фото со съемок новогоднего выпуска шоу Comedy Club «Харламов против Comedy», в котором две команды звезд — одна под руководством Гарика Харламова, а другая — остальных резидентов, — посоревнуются в трудных и местами безумных конкурсах.
На стороне Харламова в этот вечер окажутся Ольга Бузова, Ида Галич, Александр Ревва, Марина Федункив, Ваня Дмитриенко, Катя Иванчикова (IOWA), Витя АК, Юлианна Караулова и другие суперзвезды. В команде противников — Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Демис Карибидис, Андрей Бебуришвили и другие коллеги Харламова.
Звездам предстоит петь в самых необычных условиях: в зорбе, в лучах «пьяного» прожектора, на бегу и даже в невесомости.
Оценивать выступления конкурсантов будут Ляйсан Утяшева и Екатерина Скулкина, а Клава Кока и Павел Воля выступят ведущими.
Новогодний выпуск Comedy Club выйдет на ТНТ 31 декабря в 23.00 и завершится уже после боя курантов.