Звезда «Дома 2» попрощался с коллегами по реалити-шоу

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони попрощался с командой «Дома 2» после новости об уходе из проекта. Как сообщает StarHit, у звезды завершился контракт с проектом, и он не стал его продлевать.
Попрощаться лично шоумен не смог, поскольку недавно перенес операцию на позвоночнике и находится в больнице. Кадони опубликовал фото из больничной палаты, которое подписал теплыми словами в адрес бывших коллег: «Проекту процветания, а каждому из вас только счастья и только вперед. Простите за потраченные на меня нервы, если скажу, что я это ценю, совру».
Телеведущий признался, что за время работы в проекте сблизился с некоторыми членами команды. По словам Кадони, некоторых на «Доме 2» он «полюбил до безумия».
Напомним, впервые на экране Влад Кадони появился в качестве участника шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов» в 2008 году. Кадони также участвовал в съемках одиннадцатого сезона проекта, но до финала не дошел. С 2009 по 2011 год Влад Кадони был участником шоу «Дом 2», а в 2015 году вернулся в программу уже в роли ведущего.