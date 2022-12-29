Звезда «Дома 2» попрощался с коллегами по реалити-шоу

Влад Кадони

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони попрощался с командой «Дома 2» после новости об уходе из проекта. Как сообщает StarHit, у звезды завершился контракт с проектом, и он не стал его продлевать.

Попрощаться лично шоумен не смог, поскольку недавно перенес операцию на позвоночнике и находится в больнице. Кадони опубликовал фото из больничной палаты, которое подписал теплыми словами в адрес бывших коллег: «Проекту процветания, а каждому из вас только счастья и только вперед. Простите за потраченные на меня нервы, если скажу, что я это ценю, совру».

Телеведущий признался, что за время работы в проекте сблизился с некоторыми членами команды. По словам Кадони, некоторых на «Доме 2» он «полюбил до безумия».