Звезда «Семейки Аддамс» оценила работу Дженны Ортеги в «Уэнсдэй»

Кристина Риччи | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Кристина Риччи, которая сыграла Уэнсдэй в фильме 1991 года «Семейка Аддамс», оценила работу Дженны Ортеги, исполнившей аналогичную роль в новом сериале от Netflix. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Я говорю о ней [Дженне Ортеге] почти в каждом интервью! Но, я думаю, важно отметить, что новая Уэнсдэй отличается. Сегодняшнее поколение заслуживает увидеть свою версию Уэнсдэй», — сказала кинозвезда.

Риччи также исполнила в проекте одну из ключевых ролей — она воплотила главного антагониста, Мэрилин Торнхилл.

Ранее сообщалось, что сериал «Уэнсдэй» продлят на второй сезон. Производством займется компания Amazon, съемки могут начаться уже в 2023 году.