Внучка Чарли Чаплина высказалась о русских злодеях в кино

Уна Чаплин | Источник: Legion-Media.ru

Испано-британская актриса и внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин высказалась об образах русских злодеев в кинематографе. Своим мнением она поделилась в интервью The Hollywood Reporter.

Артистка коснулась темы мини-сериала «Госизмена», в котором приняла участие. В основе сюжета — встреча сотрудника МИ-6 с русской шпионкой и дальнейшие перемены в его жизни, связанные с этим. Чаплин призналась, что не была в восторге от идеи проекта.

«Я так устала от того, что русские — плохие парни. Я даже не могу вам сказать. Может ли кто-нибудь придумать стереотип известнее, чем этот?» — поделилась актриса.

Уна Чаплин добавила, что надеется на то, что в скором времени идеологическая война между Россией и Западом «останется в прошлом».