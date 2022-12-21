Наверх
21 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика

Актеры появятся в шестисерийной драме «Гнать»
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Фото: Premier

В Москве и Московской области завершились съемки нового драматического сериала Динара Гарипова «Гнать» с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Сюжет «Гнать» разворачивается в провинциальном городе, где в советские времена построили градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь царили воровство, рейдерство и криминал, а в наше время завод находится под покровительством узкого круга людей, которых не все считают честными. Молодой автоугонщик (эту роль исполняет Федотов), добиваясь справедливости, угоняет машины у тех, кто этого якобы заслуживает, и хочет отомстить виновным в смерти его отца, работавшего на заводе.

Меньшиков сыграл директора завода и негласного хозяина города в 90-е, а Янковский — сегодняшнего владельца завода Осинского. Также в сериале снялись Елизавета Кононова, Вера Кинчева, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова и другие. Режиссером выступил Динар Гарипов («Даркнет», «Территория»).

Премьера шестисерийной драмы пройдет в онлайн-кинотеатре в 2023 году — и, вероятно, под другим названием.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Федор Федотов
Гнать
Ирина Пегова снялась в комедии «Оливье»: первые кадры
Филипп Янковский
Елизавета Кононова
Киркоров, Билан и другие на съемке новогоднего шоу «Первого» в стиле 2000-х
Олег Меньшиков
Олег Васильков
Том Круз на съемках обратился к фанатам и выпрыгнул из вертолета
Вера Кинчева
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить
Уилл Смит рассказал, как на съемках его заковали в цепи и потеряли ключи
Кейт Уинслет побила рекорд Тома Круза по задержке дыхания на съемках
Пегова, Михалкова, Толкалина на съемках фильма о школьной любви
Нолан рассказал о съемках сцены испытания ядерного оружия в новом фильме
Алсу вернется к образу 24-летней давности в новогоднем фильме
Бузова, Shaman, Билан: звезды на съемке новогоднего шоу «Муз-ТВ»
Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры
Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом на съемках
Лиза Арзамасова вернулась к роли в неофициальном продолжении «Анны-детектива»
Кока, Билан, Shaman, дочь Глюк'Ozы на съемках «Песни года 2022»
Звезда фильма «Один дома» рассказал об ожоге головы, полученном на съемках
Сябитова, Басков и сын Рудковской снялись в сериале Жукова: новые кадры
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября
Ивлеева представила сериал, где впервые снялась в главной роли
Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале
Клава Кока примерила образ Людмилы Гурченко на съемках
Елена Яковлева снимается в роли социальной работницы: первые фото
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Александр Петров снимается в откровенной драме: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Звезда «Не родись красивой» Уварова снялась в неожиданном образе
Самые долгожданные продолжения сериалов до конца 2022 года
Netflix снимет сериал по мотивам романа «Сто лет одиночества»
Волкова, Табаков, Виторган снялись в сериале про 2000-е: первые кадры
Дэниэл Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз на съемках «Гарри Поттера»
Власенко и Бодрова снялись в фильме «Страсти по Матвею»: первые фото
Назад в 1996-й: Борисов и звезды «Мира! Дружбы! Жвачки!» на съемках новых серий
Меньшиков-эстет, Бероев-романтик: какому Фандорину больше поверил зритель
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»
Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом сериале
Пегова снялась с Бурковским и Догилевой: первые фото с площадки
Лолита, Кудрявцева, Салтыкова, Пьеха приступили к съемкам шоу на НТВ
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов первой половины октября
Том Круз станет первым актером, который снимется в открытом космосе
Иван Янковский снялся в фильме о русской семье в Европе
Безруков рассказал о счастливом знаке на съемках сериала «Есенин»
Появились новые фото с Пересильд, Биковичем и Машковым со съемок «Вызова»
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Стартовали съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Муцениеце и Робак снова играют пару: фото со съемок «Честного развода 2»
Звезда «Друзей» получила роль в новом сериале
Александр Петров рассказал о конкуренции с Козловским на съемках
Кристиан Бэйл объяснил, почему перестал говорить с Крисом Роком на съемках
Новые трейлеры
Лживая взрослая жизнь
Трейлер (итал., англ. суб.)
Отзвуки прошлого
Дублированный трейлер
Книжный клуб 2
Тизер-трейлер (англ.)
Вавилон
Трейлер №4 (англ.)
Вавилон
Трейлер №3 (англ.)
Знакомство родителей
Трейлер (англ.)
Оливье
Трейлер
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь