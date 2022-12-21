Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика

Сюжет «Гнать» разворачивается в провинциальном городе, где в советские времена построили градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь царили воровство, рейдерство и криминал, а в наше время завод находится под покровительством узкого круга людей, которых не все считают честными. Молодой автоугонщик (эту роль исполняет Федотов), добиваясь справедливости, угоняет машины у тех, кто этого якобы заслуживает, и хочет отомстить виновным в смерти его отца, работавшего на заводе.