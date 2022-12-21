Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика

В Москве и Московской области завершились съемки нового драматического сериала Динара Гарипова «Гнать» с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.
Сюжет «Гнать» разворачивается в провинциальном городе, где в советские времена построили градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь царили воровство, рейдерство и криминал, а в наше время завод находится под покровительством узкого круга людей, которых не все считают честными. Молодой автоугонщик (эту роль исполняет Федотов), добиваясь справедливости, угоняет машины у тех, кто этого якобы заслуживает, и хочет отомстить виновным в смерти его отца, работавшего на заводе.
Меньшиков сыграл директора завода и негласного хозяина города в 90-е, а Янковский — сегодняшнего владельца завода Осинского. Также в сериале снялись Елизавета Кононова, Вера Кинчева, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова и другие. Режиссером выступил Динар Гарипов («Даркнет», «Территория»).
Премьера шестисерийной драмы пройдет в онлайн-кинотеатре в 2023 году — и, вероятно, под другим названием.