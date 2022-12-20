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20 декабря 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Аронова, Гришаева, Ланская на вручении премии «Хрустальная Турандот»

В этом году церемония вручения театральной премии прошла в новом формате — смотрите фоторепортаж корреспондента Кино Mail.ru
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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Семеро лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» награждены в Москве в почетной номинации «За честь, достоинство и служение зрителю». Среди получивших хрустальные статуэтки — гендиректор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин, худрук Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин и белорусский актер Владимир Гостюхин.

Тьму невозможно разогнать палкой. Она уходит тогда, когда зажигают огонь. Настоящие театральные мастера умеют зажигать огонь в душах людей.

Такими словами открыл XXXI церемонию вручения премии основатель и президент «Хрустальной Турандот» Борис Беленький. Вечер прошел в Центре оперного пения Галины Вишневской.

Первым награду из рук художественного руководителя Театра им. Пушкина Евгения Писарева получил худрук РАМТ Алексей Бородин. «Алексей Владимирович все эти годы умудряется оставаться очень молодым и современным человеком. Мне кажется, что в этом самый главный секрет», — сказал Писарев, добавив, что Бородин, будучи руководителем Молодежного театра, не гонится за модой и молодежью, но видит и чувствует проблемы молодых людей. Сам лауреат в ответ отметил, что театр создается большим количеством людей, и эту награду он разделяет со своими друзьями, близкими и коллегами по театру.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман вручил хрустальную статуэтку гендиректору ГАБТ Владимиру Урину. Он отметил, что двоих лауреатов премии — Алексея Бородина и Владимир Урина объединяет скромный провинциальный город Киров, откуда они родом. «Это говорит о том, какая великая у нас страна, какая великая театральная держава, ведь маленький город Киров дал великого режиссера и великого директора. У вас замечательная работа, лучшая работа на Земле. Директор Большого театра — это, может быть, всемирный бренд», — сказал Гусман, обращаясь к Урину. Гендиректор ГАБТ в ответ поблагодарил за награду. «Мне в жизни дико повезло, я на самом деле очень счастливый человек», — подтвердил он. Урин пояснил, что встретил потрясающих людей, которые определили его жизненный путь, в их числе он назвал Алексея Бородина и свою супругу.

Для награждения гендиректора Московского театра оперетты Владимира Тартаковского на сцену вышел композитор Максим Дунаевский. «Эту “Хрустальную Турандот” я вручаю своему другу», — сказал композитор, отметив, что знаком с Тартаковским с детства. Лауреат признался, что любит эту премию, «потому что она держится на энтузиазме, любви к артистам и зрителям».

Статуэтку актеру театра и кино Валерию Баринову передала актриса Ольга Кабо, а директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой — худрук Театра сатиры Сергей Газаров. Нонну Гришаеву, которая является художественным руководителем Московского государственного театра РОСТА, поздравила с наградой актриса Мария Аронова. Приз также получил народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин. «Такой дорогой подарок держать в руках очень почетно. Я когда выбирал эту профессию, понимал, что легко не будет, что путь будет у меня непростым. И каждая роль давалась мне с каким-то нечеловеческим напряжением. Я никогда не думал о наградах — я всегда думал о том, как сделать то, что мне поручено», — сказал Гостюхин.

О новом формате церемонии

Провели вечер актриса театра и кино Валерия Ланская и артист Московского театра оперетты Александр Бабик. Церемония в этом году прошла в новом формате, организаторы отошли от многолетней традиции награждения лучших театральных премьер прошлого сезона в различных номинациях и вместо этого вручили награды только в одной почетной номинации — «За честь, достоинство и служение зрителю». Как пояснил Беленький, год непростой, потому и церемония необычная. Победители получили хрустальные статуэтки, выполненные в городе Гусь-Хрустальный по эскизу литовского художника Ремигиюса Крюкаса.

«Хрустальная Турандот» была основана в 1991 году, став первой театральной премией новой России. Название премия получила в честь спектакля «Принцесса Турандот» по сказке Карло Гоцци, поставленного в 1922 году Евгением Вахтанговым.

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