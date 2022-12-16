«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после выхода первого сезона

Кадр из сериала «Шантарам»

Драматический сериал Apple TV+ «Шантарам» с Чарли Ханнэмом в главной роли закрыли после выхода первого сезона. Об этом пишет Deadline.

Финал первого сезона, который выйдет 17 декабря, станет финалом сериала. Основанный на эпическом романе Грегори Дэвида Робертса, «Шантарам» был амбициозным масштабным проектом, снятым на двух континентах.

Шоураннеры успели снять два эпизода, прежде чем пришлось приостановить съемки в конце февраля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Производство оставшихся 10 эпизодов сериала не возобновлялось до мая 2021 года.