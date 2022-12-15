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15 декабря 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма

Звезды стали первыми зрителями картины «Чук и Гек. Большое приключение»
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Фото: предоставлены прокатчиком

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейного фильма «Чук и Гек. Большое приключение», снятого по рассказу Аркадия Гайдара.

Картину вместе с режиссером Александром Коттом представили снявшиеся в ней Юлия Снигирь, Александр Самойленко, Валерия Ланская, а также юные актеры Андрей Андреев и Юрий Степанов-младший, исполнившие роли Чука и Гека.

Новогодняя сказка расскажет о том, как два озорных, но дружных брата по имени Чук и Гек вместе с мамой отправляются в путешествие на Север, где работает их папа (эту роль исполнил Владимир Вдовиченков, не сумевший посетить премьеру лично), чтобы всем вместе встретить Новый год.

Гостями премьеры и первыми зрителями стали дочери Юлии Пересильд Анна и Мария, Александра Ревенко, Петр Буслов, Иван КокоринОльга Ломоносова, Алина Насибуллина, Даниил Белых, Мария ЛобановаВиталия Корниенко и многие другие.

В широкий прокат фильм «Чук и Гек. Большое приключение» выйдет 22 декабря.

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