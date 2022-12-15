Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма

Картину вместе с режиссером Александром Коттом представили снявшиеся в ней Юлия Снигирь , Александр Самойленко , Валерия Ланская , а также юные актеры Андрей Андреев и Юрий Степанов-младший, исполнившие роли Чука и Гека.

Новогодняя сказка расскажет о том, как два озорных, но дружных брата по имени Чук и Гек вместе с мамой отправляются в путешествие на Север, где работает их папа (эту роль исполнил Владимир Вдовиченков, не сумевший посетить премьеру лично), чтобы всем вместе встретить Новый год.